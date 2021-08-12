Клаб-сэндвич – замечательная закуска, которую можно взять с собой в дорогу или на работу. Эти сэндвичи обожают американцы, ведь именно их они всегда берут с собой на пикники и семейные посиделки.
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Такой сэндвич можно приготовить на завтрак или обед, он очень сытный, ведь состоит из хлеба, курочки, бекона, яичницы и свежих овощей.
Эктор Хименес-Браво поделился этим рецептом с поклонниками, чтобы и вы тоже смогли попробовать настоящий клаб-сэндвич, не выходя из дома.
Рецепт классического клаб-сэндвича с домашним соусом песто-айоли
- Время: 25 минут
- Порции: 2 – 4
Клаб-сэндвич от Эктора Хименеса-Браво / Скриншот со страницы шеф-повара
Приготовление:
- Для приготовления соуса песто-айоли делаем основу из домашнего майонеза: смешайте желтки, горчицу, соль и лимонный сок. Перебейте эти ингредиенты ручным блендером в однородную массу.
Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара
- Тонкой струйкой влейте во взбитую смесь масло и продолжайте взбивать майонез пока не получите плотную эмульсию. В готовый домашний майонез добавьте песто и перемешайте. Соус для клаб-сэндвича готов.
- Обжарьте бекон на сковородке с обеих сторон.
Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара
- На жире, оставшемся после обжарки бекона, пожарьте куриное филе. Не забудьте посолить и поперчить курочку. Нарежьте готовое филе тонкими ломтиками.
Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара
- Все три кусочка хлеба обжарьте на сухой сковородке. Смажьте кусочки соусом. На второй и третий кусочек выложите листья салата.
Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара
- На один кусочек хлеба положите нарезанный помидор, маринованный огурец, готовые кусочки курицы и ломтики сыра.
Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара
- Пожарьте яйца на сковородке до готовности.
- Накройте другим куском хлеба, на него выложите обжаренное яйцо и бекон.
Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара
- Накройте сэндвич третьим куском хлеба.
Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара
- Нарежьте клаб-сэндвич на четыре части и подавайте к столу с картофелем фри или миксом салата, заправленным оливковым маслом. Приятного аппетита!