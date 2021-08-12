Клаб-сэндвич – замечательная закуска, которую можно взять с собой в дорогу или на работу. Эти сэндвичи обожают американцы, ведь именно их они всегда берут с собой на пикники и семейные посиделки.

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Такой сэндвич можно приготовить на завтрак или обед, он очень сытный, ведь состоит из хлеба, курочки, бекона, яичницы и свежих овощей.

Эктор Хименес-Браво поделился этим рецептом с поклонниками, чтобы и вы тоже смогли попробовать настоящий клаб-сэндвич, не выходя из дома.

Рецепт классического клаб-сэндвича с домашним соусом песто-айоли

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2 – 4

клаб сендвіч
Клаб-сэндвич от Эктора Хименеса-Браво / Скриншот со страницы шеф-повара

Приготовление:

  1. Для приготовления соуса песто-айоли делаем основу из домашнего майонеза: смешайте желтки, горчицу, соль и лимонный сок. Перебейте эти ингредиенты ручным блендером в однородную массу.

СалатПриготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Тонкой струйкой влейте во взбитую смесь масло и продолжайте взбивать майонез пока не получите плотную эмульсию. В готовый домашний майонез добавьте песто и перемешайте. Соус для клаб-сэндвича готов.
  2. Обжарьте бекон на сковородке с обеих сторон.

СалатПриготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. На жире, оставшемся после обжарки бекона, пожарьте куриное филе. Не забудьте посолить и поперчить курочку. Нарежьте готовое филе тонкими ломтиками.

куркаПриготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Все три кусочка хлеба обжарьте на сухой сковородке. Смажьте кусочки соусом. На второй и третий кусочек выложите листья салата.

сендвічПриготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. На один кусочек хлеба положите нарезанный помидор, маринованный огурец, готовые кусочки курицы и ломтики сыра.

сендвічПриготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Пожарьте яйца на сковородке до готовности.
  2. Накройте другим куском хлеба, на него выложите обжаренное яйцо и бекон.

сендвічПриготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Накройте сэндвич третьим куском хлеба.

сендвічПриготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Нарежьте клаб-сэндвич на четыре части и подавайте к столу с картофелем фри или миксом салата, заправленным оливковым маслом. Приятного аппетита!