Недарма американці обожнюють ці "багатоповерхівки" з хліба, курочки, бекону, яєчні та свіжих овочів. Ваші домашні також будуть приємно здивовані!
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Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом, щоб ви могли посмакутати справжнім клаб-сендвічем просто вдома.
Рецепт клаб-сендвіча із соусом песто-айолі
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 4
Клаб-сендвіч від Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
Приготування:
- Для соусу песто-айолі робимо основу з домашнього майонезу: змішайте жовтки, гірчицю, сіль та лимонний сік. Перебийте ці інгредієнти ручним блендером в однорідну масу.
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Тонкою цівкою влийте в збиту суміш олію та продовжуйте збивати майонез доки не отримаєте щільну емульсію. В готовий домашній майонез додайте песто та перемішайте. Соус для клаб-сендвічу готовий.
- Обсмажте бекон на сковорідці з обох сторін.
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- На жирі, що залишився після обсмажування бекону посмажте куряче філе. Не забудьте посолити та поперчити курочку. Наріжте готове філе тонкими скибочками.
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Всі три шматочки хліба обсмажте на сухій сковорідці. Змастіть шматочки соусом. На другий та третій шматочок викладіть листя салату.
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- На один шматочок хліба покладіть нарізаний помідор, маринований огірок, готові шматочки курки та скибочки сиру.
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Посмажте яйця на сковорідці до готовності.
- Накрийте іншим шматком хліба, на нього викладіть обсмажене яйце та бекон.
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Накрийте сендвіч третім шматком хліба.
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Наріжте клаб-сендвіч на чотири частини та подавайте до столу з картоплею фрі або міксом салату заправленим оливковою олією. Смачного!