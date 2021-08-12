Недарма американці обожнюють ці "багатоповерхівки" з хліба, курочки, бекону, яєчні та свіжих овочів. Ваші домашні також будуть приємно здивовані!

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Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом, щоб ви могли посмакутати справжнім клаб-сендвічем просто вдома.

Рецепт клаб-сендвіча із соусом песто-айолі

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 4



Клаб-сендвіч від Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 3 скибки хліба;

– 150 г курячого філе;

– 2 г солі;

– 2 г чорного меленого перцю;

– 10 г твердого сиру;

– 50 г бекону;

– 1 куряче яйце;

– 30 г салату ромен;

– 30 г помідорів;

– 10 г квашених чи маринованих огірків.

Для соусу:

– 150 г соняшникової олії;

– 2 жовтки;

– 3 г гірчиці;

– 3 г лимонного соку;

– 2 г солі;

– 50 г соусу песто.

Приготування:

Для соусу песто-айолі робимо основу з домашнього майонезу: змішайте жовтки, гірчицю, сіль та лимонний сік. Перебийте ці інгредієнти ручним блендером в однорідну масу.



Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

Тонкою цівкою влийте в збиту суміш олію та продовжуйте збивати майонез доки не отримаєте щільну емульсію. В готовий домашній майонез додайте песто та перемішайте. Соус для клаб-сендвічу готовий.

Обсмажте бекон на сковорідці з обох сторін.



Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

На жирі, що залишився після обсмажування бекону посмажте куряче філе. Не забудьте посолити та поперчити курочку. Наріжте готове філе тонкими скибочками.



Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

Всі три шматочки хліба обсмажте на сухій сковорідці. Змастіть шматочки соусом. На другий та третій шматочок викладіть листя салату.



Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

На один шматочок хліба покладіть нарізаний помідор, маринований огірок, готові шматочки курки та скибочки сиру.



Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

Посмажте яйця на сковорідці до готовності.

Накрийте іншим шматком хліба, на нього викладіть обсмажене яйце та бекон.



Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

Накрийте сендвіч третім шматком хліба.



Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря