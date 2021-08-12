Недарма американці обожнюють ці "багатоповерхівки" з хліба, курочки, бекону, яєчні та свіжих овочів. Ваші домашні також будуть приємно здивовані!

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Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом, щоб ви могли посмакутати справжнім клаб-сендвічем просто вдома.

Рецепт клаб-сендвіча із соусом песто-айолі

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2 – 4

клаб сендвіч
Клаб-сендвіч від Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

Приготування:

  1. Для соусу песто-айолі робимо основу з домашнього майонезу: змішайте жовтки, гірчицю, сіль та лимонний сік. Перебийте ці інгредієнти ручним блендером в однорідну масу.

Салат
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Тонкою цівкою влийте в збиту суміш олію та продовжуйте збивати майонез доки не отримаєте щільну емульсію. В готовий домашній майонез додайте песто та перемішайте. Соус для клаб-сендвічу готовий.
  1. Обсмажте бекон на сковорідці з обох сторін.

Салат
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. На жирі, що залишився після обсмажування бекону посмажте куряче філе. Не забудьте посолити та поперчити курочку. Наріжте готове філе тонкими скибочками.

курка
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Всі три шматочки хліба обсмажте на сухій сковорідці. Змастіть шматочки соусом. На другий та третій шматочок викладіть листя салату.

сендвіч
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. На один шматочок хліба покладіть нарізаний помідор, маринований огірок, готові шматочки курки та скибочки сиру.

сендвіч
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Посмажте яйця на сковорідці до готовності.
  1. Накрийте іншим шматком хліба, на нього викладіть обсмажене яйце та бекон.

сендвіч
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Накрийте сендвіч третім шматком хліба.

сендвіч
Приготування страви / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Наріжте клаб-сендвіч на чотири частини та подавайте до столу з картоплею фрі або міксом салату заправленим оливковою олією. Смачного!