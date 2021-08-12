Американская классика: клаб-сэндвич с курицей, соусом песто-айоли по рецепту шеф-повара

Клаб-сэндвич – популярный вид закуски, которая входит в меню почти всех ресторанов мира. Он удобный и сытный, а еще максимально питательный. Приготовьте его на вечеринку или на пикник, или же дайте детям или мужу с собой на работу – они будут приятно удивлены!

Клаб-сэндвич – замечательная закуска, которую можно взять с собой в дорогу или на работу. Эти сэндвичи обожают американцы, ведь именно их они всегда берут с собой на пикники и семейные посиделки.

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Такой сэндвич можно приготовить на завтрак или обед, он очень сытный, ведь состоит из хлеба, курочки, бекона, яичницы и свежих овощей.

Эктор Хименес-Браво поделился этим рецептом с поклонниками, чтобы и вы тоже смогли попробовать настоящий клаб-сэндвич, не выходя из дома.

Рецепт классического клаб-сэндвича с домашним соусом песто-айоли

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 4



Клаб-сэндвич от Эктора Хименеса-Браво / Скриншот со страницы шеф-повара

– 3 шт. тостового хлеба;– 150 г куриного филе;– 2 г соли;– 2 г черного молотого перца;– 10 г твердого сыра;– 50 г бекона;– 1 куриное яйцо;– 30 г салата ромэн;– 30 г помидора;– 10 г квашеного или маринованного огурца.– 150 г подсолнечного масла;– 2 желтка;– 3 г горчицы;– 3 г лимонного сока;– 2 г соли;– 50 г соуса песто.

Приготовление:

Для приготовления соуса песто-айоли делаем основу из домашнего майонеза: смешайте желтки, горчицу, соль и лимонный сок. Перебейте эти ингредиенты ручным блендером в однородную массу.

Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

Тонкой струйкой влейте во взбитую смесь масло и продолжайте взбивать майонез пока не получите плотную эмульсию. В готовый домашний майонез добавьте песто и перемешайте. Соус для клаб-сэндвича готов. Обжарьте бекон на сковородке с обеих сторон.

Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

На жире, оставшемся после обжарки бекона, пожарьте куриное филе. Не забудьте посолить и поперчить курочку. Нарежьте готовое филе тонкими ломтиками.

Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

Все три кусочка хлеба обжарьте на сухой сковородке. Смажьте кусочки соусом. На второй и третий кусочек выложите листья салата.

Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

На один кусочек хлеба положите нарезанный помидор, маринованный огурец, готовые кусочки курицы и ломтики сыра.

Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

Пожарьте яйца на сковородке до готовности. Накройте другим куском хлеба, на него выложите обжаренное яйцо и бекон.

Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара

Накройте сэндвич третьим куском хлеба.

Приготовление блюда / Скриншот со страницы шеф-повара