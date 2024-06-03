Шедевр французской кухни: простой рецепт заварного пирога с клубникой
3 июня 2024, 12:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Приготовьте вкусный и ароматный заварной пирог. Клафути – один из шедевров французской кухни.
Такая выпечка точно понравится вашим родным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
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Клафути с клубникой
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 150 граммов муки;
– 125 граммов масла;
– 1 желток;
– 40 граммов сахарной пудры.
Заливка:
– 150 граммов сливок;
– 2 яйца;
– 1 белок;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов сахара;
– 300 граммов клубники.
Приготовление:
- Просейте муку, добавьте кусочки мягкого сливочного масла, желток, сахарную пудру и замесите однородное тесто.
- Выложите тесто в форму от 20 сантиметров в диаметре, формируя бортики. Отправьте в холодильник или морозильную камеру на 20 минут.
- Для заливки соедините сливки, яйца, белок, ванильный и обычный сахар. Тщательно перемешайте, но не взбивайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками.
- На охлажденное тесто положите клубнику и залейте сливочной заливкой. Запекайте 35 минут. Подавайте после остывания.