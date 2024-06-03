Така випічка точно сподобається вашим рідним. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

Варто спробувати Це треба знати всім: чим корисна полуниця – факти, які вас здивують

Клафуті з полуницею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Просійте борошно, додайте шматочки м'якого вершкового масла, жовток, цукрову пудру і замісіть однорідне тісто.
  2. Викладіть тісто у форму від 20 сантиметрів у діаметрі, формуючи бортики. Відправте у холодильник чи морозильну камеру на 20 хвилин.
  3. Для заливки з'єднайте вершки, яйця, білок, ванільний та звичайний цукор. Ретельно перемішайте, але не збивайте.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте шматочками.
  5. На охолоджене тісто покладіть полуницю та залийте вершковою заливкою. Запікайте 35 хвилин. Подавайте після охолодження.