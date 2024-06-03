Така випічка точно сподобається вашим рідним. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.
Варто спробувати Це треба знати всім: чим корисна полуниця – факти, які вас здивують
Клафуті з полуницею
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Просійте борошно, додайте шматочки м'якого вершкового масла, жовток, цукрову пудру і замісіть однорідне тісто.
- Викладіть тісто у форму від 20 сантиметрів у діаметрі, формуючи бортики. Відправте у холодильник чи морозильну камеру на 20 хвилин.
- Для заливки з'єднайте вершки, яйця, білок, ванільний та звичайний цукор. Ретельно перемішайте, але не збивайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте шматочками.
- На охолоджене тісто покладіть полуницю та залийте вершковою заливкою. Запікайте 35 хвилин. Подавайте після охолодження.