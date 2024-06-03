Такая выпечка точно понравится вашим родным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
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Клафути с клубникой
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Просейте муку, добавьте кусочки мягкого сливочного масла, желток, сахарную пудру и замесите однородное тесто.
- Выложите тесто в форму от 20 сантиметров в диаметре, формируя бортики. Отправьте в холодильник или морозильную камеру на 20 минут.
- Для заливки соедините сливки, яйца, белок, ванильный и обычный сахар. Тщательно перемешайте, но не взбивайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками.
- На охлажденное тесто положите клубнику и залейте сливочной заливкой. Запекайте 35 минут. Подавайте после остывания.