Такая выпечка точно понравится вашим родным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Клафути с клубникой

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Просейте муку, добавьте кусочки мягкого сливочного масла, желток, сахарную пудру и замесите однородное тесто.
  2. Выложите тесто в форму от 20 сантиметров в диаметре, формируя бортики. Отправьте в холодильник или морозильную камеру на 20 минут.
  3. Для заливки соедините сливки, яйца, белок, ванильный и обычный сахар. Тщательно перемешайте, но не взбивайте.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками.
  5. На охлажденное тесто положите клубнику и залейте сливочной заливкой. Запекайте 35 минут. Подавайте после остывания.