Семифредо – вкусный итальянский десерт, который подают охлажденным, поэтому его часто относят к мороженому. Десерт можно приготовить с любым любимым вкусом, но самый популярный с шоколадом, фисташкой, медом и клубникой.
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Талантливая шеф-повар и су-шеф кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Елена Жаботинская поделилась с читателями рецептом классического итальянского десерта с клубникой, который вы с легкостью можете приготовить дома для семьи и друзей.
Когда на улице очень жарко, хочется охладиться. Конечно, это хорошо делать с помощью напитков или мороженого. А можно взять сезонную клубнику и сделать прохладный итальянский десерт,
– отметила Елена Жаботинская.
Такой десерт точно понравится детям, а еще спасет вас в жаркие летние дни.
Рецепт семифредо с клубникой
- Время: 8 – 12 часов
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 250 ккал
Семифредо / Фото Донателлы Арпая
- Заранее замочите желатин в холодной воде.
- В металлическую миску отправьте желтки, половину сахарной пудры и сок лимона или лайма и поставьте на паровую баню. Заварите желтки при постоянном помешивании до загустения.
- Снимите миску с паровой бани. Добавьте набухший желатин в яичную массу и размешайте до полного растворения.
- Добавьте к яичной массе цедру лимона или лайма и еще раз перемешайте.
- Тщательно вымытую и просушенную на бумажном полотенце клубнику перебейте в чаше блендера вместе с остальной сахарной пудрой.
- Добавьте яичную массу в клубничное пюре и еще раз взбейте до однородной консистенции.
- Холодные сливки взбейте миксером до устойчивых пиков и смешайте с клубничной массой.
- Переложите клубничную массу в силиконовую или металлическую форму застеленную пищевой пленкой.
- Отправьте заготовку на десерт в морозилку на 8 –12 часов.
- Готовый десерт подавайте к столу холодным с мелко нарезанными кусочками клубники или других любимых ягод. Приятного аппетита!
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