Идеальный десерт для жаркого дня: рецепт клубничного семифредо от су-шефа "Адской кухни"

Елена Жаботинская – су-шеф в кулинарном реалити-шоу "Адская кухня", который уже осенью стартует на Новом канале. Десерт от кулинара влюбит вас из первого кусочка, а еще попробовав его вы сможете перенестись в Италию, ведь он принадлежит именно классической кухне этой страны.

Семифредо – вкусный итальянский десерт, который подают охлажденным, поэтому его часто относят к мороженому. Десерт можно приготовить с любым любимым вкусом, но самый популярный с шоколадом, фисташкой, медом и клубникой.

Читайте также Ужин за 30 минут: 4 вкусных блюда из курицы на любой вкус и случай

Талантливая шеф-повар и су-шеф кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Елена Жаботинская поделилась с читателями рецептом классического итальянского десерта с клубникой, который вы с легкостью можете приготовить дома для семьи и друзей.

Когда на улице очень жарко, хочется охладиться. Конечно, это хорошо делать с помощью напитков или мороженого. А можно взять сезонную клубнику и сделать прохладный итальянский десерт,

– отметила Елена Жаботинская.

Такой десерт точно понравится детям, а еще спасет вас в жаркие летние дни.

Рецепт семифредо с клубникой

Время: 8 – 12 часов

8 – 12 часов Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 250 ккал



Семифредо / Фото Донателлы Арпая

Заранее замочите желатин в холодной воде. В металлическую миску отправьте желтки, половину сахарной пудры и сок лимона или лайма и поставьте на паровую баню. Заварите желтки при постоянном помешивании до загустения. Снимите миску с паровой бани. Добавьте набухший желатин в яичную массу и размешайте до полного растворения. Добавьте к яичной массе цедру лимона или лайма и еще раз перемешайте. Тщательно вымытую и просушенную на бумажном полотенце клубнику перебейте в чаше блендера вместе с остальной сахарной пудрой. Добавьте яичную массу в клубничное пюре и еще раз взбейте до однородной консистенции. Холодные сливки взбейте миксером до устойчивых пиков и смешайте с клубничной массой. Переложите клубничную массу в силиконовую или металлическую форму застеленную пищевой пленкой. Отправьте заготовку на десерт в морозилку на 8 –12 часов. Готовый десерт подавайте к столу холодным с мелко нарезанными кусочками клубники или других любимых ягод. Приятного аппетита!

– 500 г клубники;– 100 г сахарной пудры;– 3 желтка;– 30 мл сока лимона или лайма;– 5 г желатина;– цедра одного лимона или лайма;– 350 мл сливок жирностью более 30%.

Главный судья и шеф-повар реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов сообщил о дате выхода кулинарного проекта!