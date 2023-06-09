Клубничное варенье на зиму – два рецепта по выбору

Из клубники можно не только делать вкусные салаты или десерты, но и консервировать ее на зиму и готовить вкусное варенье. 24 канал подобрал два рецепта варенья из клубники, чтобы и вы могли лакомиться ею круглый год.

Если вы обожаете клубнику, как мы – обязательно закрутите несколько баночек на зиму или храните ее в морозильной камере.

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Рецепт клубничного варенья

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

– 1 килограмм клубники;– 800 граммов сахара.

Приготовление:

Тщательно моем клубнику, удаляем плодоножки и просушиваем ее на полотенцах.

Соединяем клубнику с сахаром и перебиваем в однородную массу блендером.

Пюре клубники разделяем по пищевым контейнерам и отправляем в морозилку или в стерилизованные банки. Закрываем клубнику крышками.

Сохраняем клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике.

Приятного аппетита!

Рецепт клубничного варенья с целыми ягодами.

Время: 18 часов

18 часов Порции: 3 – 4

– 1 килограмм клубники;– 1 килограмм сахара;– 2 грамма лимонной кислоты;– 20 – 25 грамм воды.

Приготовление:

Тщательно моем клубнику в холодной воде. Удаляем хвостики и снова промываем ее водой. Отбрасываем ягоды на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Переводим клубнику в глубокую и широкую миску. Засыпаем ягоды сахаром и оставляем на 12 часов, чтобы клубника пустила сок.

Перемешиваем так ягоды, чтобы не повредить их.

Растворим лимонную кислоту в воде и добавляем в клубнику.

Отправляем миску с ягодами на огонь и перемешиваем массу до полного растворения сахара.

Снимаем миску с клубникой из плиты.

Возьмите небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налейте в нее не больше двух стаканов клубники с сахаром.

Отварите ее на сильном огне при постоянном помешивании около минуты. Убавьте огонь до среднего и проварите еще 4 минуты помешивая.

Перелейте сварную порцию клубники в чистую и стерилизованную банку и закройте ее.

Повторяйте этот процесс, пока не закончится вся клубника.

Закрытую в банках клубнику охладите вверх дном, затем храните в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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