Клубничное варенье на зиму – два рецепта по выбору
9 июня 2023, 12:38Читати новину українською
Из клубники можно не только делать вкусные салаты или десерты, но и консервировать ее на зиму и готовить вкусное варенье. 24 канал подобрал два рецепта варенья из клубники, чтобы и вы могли лакомиться ею круглый год.
Если вы обожаете клубнику, как мы – обязательно закрутите несколько баночек на зиму или храните ее в морозильной камере.
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Рецепт клубничного варенья
- Время: 2 часа
- Порции: 2
– 1 килограмм клубники;
– 800 граммов сахара.
Приготовление:
- Тщательно моем клубнику, удаляем плодоножки и просушиваем ее на полотенцах.
- Соединяем клубнику с сахаром и перебиваем в однородную массу блендером.
- Пюре клубники разделяем по пищевым контейнерам и отправляем в морозилку или в стерилизованные банки. Закрываем клубнику крышками.
- Сохраняем клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике.
Приятного аппетита!
Рецепт клубничного варенья с целыми ягодами.
- Время: 18 часов
- Порции: 3 – 4
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– 2 грамма лимонной кислоты;
– 20 – 25 грамм воды.
Приготовление:
- Тщательно моем клубнику в холодной воде. Удаляем хвостики и снова промываем ее водой. Отбрасываем ягоды на дуршлаг, чтобы стекла вода.
- Переводим клубнику в глубокую и широкую миску. Засыпаем ягоды сахаром и оставляем на 12 часов, чтобы клубника пустила сок.
- Перемешиваем так ягоды, чтобы не повредить их.
- Растворим лимонную кислоту в воде и добавляем в клубнику.
- Отправляем миску с ягодами на огонь и перемешиваем массу до полного растворения сахара.
- Снимаем миску с клубникой из плиты.
- Возьмите небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налейте в нее не больше двух стаканов клубники с сахаром.
- Отварите ее на сильном огне при постоянном помешивании около минуты. Убавьте огонь до среднего и проварите еще 4 минуты помешивая.
- Перелейте сварную порцию клубники в чистую и стерилизованную банку и закройте ее.
- Повторяйте этот процесс, пока не закончится вся клубника.
- Закрытую в банках клубнику охладите вверх дном, затем храните в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить муссовый торт с клубникой и лимоном по нашему. рецептом.