Якщо ви обожнюєте полуницю, як ми – обов'язково закрутіть кілька баночок на зиму, або зберігайте її в морозильній камері. 24 канал підготував два рецепти на вибір.

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Рецепт полуничного варення

  • Час: 2 години
  • Порції: 2

Приготування:

  • Ретельно миємо полуницю, видаляємо плодоніжки та просушуємо її на рушниках.
  • З'єднуємо полуницю з цукром та перебиваємо в однорідну масу блендером.
  • Пюре полуниці розділяємо по харчових контейнерах та відправляємо в морозилку або в стерилізовані банки. Закриваємо полуницю кришками.
  • Зберігаємо полуничне пюре протягом 6 місяців в холодильнику.

Смачного!

Рецепт полуничного варення з цілими ягодами

  • Час: 18 годин
  • Порції: 3 – 4

Приготування:

  • Ретельно миємо полуницю в холодній воді. Видаляємо хвостики та ще раз промиваємо її водою. Відкидаємо ягоди на друшляк, щоб стекла вода.
  • Перекладаємо полуницю в глибоку та широку миску. Засипаємо ягоди цукром та залишаємо на 12 годин, щоб полуниця пустила сік.
  • Перемішуємо так ягоди, щоб не пошкодити їх.
  • Розчиняємо лимонну кислоту у воді та додаємо до полуниці.
  • Відправляємо миску з ягодами на вогонь та перемішуємо масу до повного розчинення цукру.
  • Знімаємо миску з полуницею з плити.
  • Візьміть невелику каструльку з нержавіючої сталі, налийте в неї не більше двох склянок полуниці з цукром.
  • Відваріть її на сильному вогні при постійному помішуванні близько хвилини. Зменште вогонь до середнього та проваріть ще 4 хвилини помішуючи.
  • Перелийте зварену порцію полуниці в чисту та стерилізовану банку та закрийте її.
  • Повторюйте цей процес доки не закінчиться вся полуниця.
  • Закриту в банках полуницю охолодіть догори дном, потім зберігайте в темному й прохолодному місці.

Смачного!