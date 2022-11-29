Смачне пісочне печиво з кокосом – чудовий привід зібрати всіх рідних за одним столом. Запаліть свічку, розлийте чай і по чашках і насолодіться приємною розмовою.

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Домашнє печиво – найкращі ласощі, а готується воно надзвичайно легко і швидко.

Рецепт кокосового печива

Час: 1 година
Порцій: 40 штук

Так апетитно / Фото smutkinaslodko

Інгредієнти:

  • 560 грамів пшеничного борошна + трохи для посипання;
  • 250 грамів вершкового масла;
  • 3/4 склянки цукрової пудри;
  • 2 столові ложки ванільного цукру;
  • 1 яйце;
  • 3 жовтки;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • 50 грамів кокосової стружки.

Приготування:

  1. Наріжте масло на шматочки і викладіть в миску. Додайте борошно, два види цукру, розпушувач, жовтки і яйце.
  2. Швидко замісіть гладке тісто.
  3. Готове тісто розділіть на 3 – 4 частини.
  4. Сформуйте з тіста кулю, притисніть її, а потім розкачайте на злегка присипаній борошном дошці товщиною приблизно у пів сантиметра.
  5. Тісто посипте спочатку кокосовою стружкою, а потім цукром.
  6. Потім обережно та рівномірно знову розкачайте корж до товщини приблизно 3 міліметри.
  7. Акуратно перекладіть печиво на плоске деко, застелене папером для випікання і поставте у розігріту до 180 градусів духовку (верх-низ, середній рівень духовки, без конвекції).
  8. Випікайте до золотистого кольору (приблизно 12 – 15 хвилин).

Смачного!