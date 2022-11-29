Смачне пісочне печиво з кокосом – чудовий привід зібрати всіх рідних за одним столом. Запаліть свічку, розлийте чай і по чашках і насолодіться приємною розмовою.

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Домашнє печиво – найкращі ласощі, а готується воно надзвичайно легко і швидко.

Рецепт кокосового печива

Час: 1 година

Порцій: 40 штук

Так апетитно / Фото smutkinaslodko

Інгредієнти:

560 грамів пшеничного борошна + трохи для посипання;

250 грамів вершкового масла;

3/4 склянки цукрової пудри;

2 столові ложки ванільного цукру;

1 яйце;

3 жовтки;

1 чайна ложка розпушувача;

50 грамів кокосової стружки.

Приготування:

Наріжте масло на шматочки і викладіть в миску. Додайте борошно, два види цукру, розпушувач, жовтки і яйце. Швидко замісіть гладке тісто. Готове тісто розділіть на 3 – 4 частини. Сформуйте з тіста кулю, притисніть її, а потім розкачайте на злегка присипаній борошном дошці товщиною приблизно у пів сантиметра. Тісто посипте спочатку кокосовою стружкою, а потім цукром. Потім обережно та рівномірно знову розкачайте корж до товщини приблизно 3 міліметри. Акуратно перекладіть печиво на плоске деко, застелене папером для випікання і поставте у розігріту до 180 градусів духовку (верх-низ, середній рівень духовки, без конвекції). Випікайте до золотистого кольору (приблизно 12 – 15 хвилин).

Смачного!