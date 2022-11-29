Смачне пісочне печиво з кокосом – чудовий привід зібрати всіх рідних за одним столом. Запаліть свічку, розлийте чай і по чашках і насолодіться приємною розмовою.
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Домашнє печиво – найкращі ласощі, а готується воно надзвичайно легко і швидко.
Рецепт кокосового печива
Час: 1 година
Порцій: 40 штук
Так апетитно / Фото smutkinaslodko
Інгредієнти:
- 560 грамів пшеничного борошна + трохи для посипання;
- 250 грамів вершкового масла;
- 3/4 склянки цукрової пудри;
- 2 столові ложки ванільного цукру;
- 1 яйце;
- 3 жовтки;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- 50 грамів кокосової стружки.
Приготування:
- Наріжте масло на шматочки і викладіть в миску. Додайте борошно, два види цукру, розпушувач, жовтки і яйце.
- Швидко замісіть гладке тісто.
- Готове тісто розділіть на 3 – 4 частини.
- Сформуйте з тіста кулю, притисніть її, а потім розкачайте на злегка присипаній борошном дошці товщиною приблизно у пів сантиметра.
- Тісто посипте спочатку кокосовою стружкою, а потім цукром.
- Потім обережно та рівномірно знову розкачайте корж до товщини приблизно 3 міліметри.
- Акуратно перекладіть печиво на плоске деко, застелене папером для випікання і поставте у розігріту до 180 градусів духовку (верх-низ, середній рівень духовки, без конвекції).
- Випікайте до золотистого кольору (приблизно 12 – 15 хвилин).
Смачного!