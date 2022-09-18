Aperol spritz, или Апероль Шприц – это один из самых популярных коктейлей в мире, который можно готовить не только летом, но и зимой.
Читайте также Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое попробует всю семью
В его основе ликер Aperol, игристое вино брют, много льда и минеральная вода. А украшает все это апельсин, вернее его кусочки. Чтобы приготовить такой напиток дома, нужно минимум времени и умений.
Для коктейля ингредиенты указаны на 1 порцию для бокала 320 миллилитров. Также рекомендуем попробовать этот напиток с апельсиновым соком.
Рецепт классического коктейля апероль шприц
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в бокале.
- Добавить апельсин и мяту.
Приятного тебе аппетита!
Как приготовить апероль шприц с апельсиновым соком.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в бокале.
- Добавить апельсин и мяту.
⠀Вкусного!