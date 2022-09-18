Aperol spritz, або Апероль Шпрітц – це один з найпопулярніших коктейлів у світі, який можна готувати не тільки влітку, а й взимку.

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В його основі лікер Aperol, ігристе вино брют, багато льоду та мінеральна вода. А прикрашає все це апельсин, точніше його шматочки. Щоб приготувати такий напій вдома потрібно мінімум часу та вмінь.

Для коктейлю інгредієнти вказані на 1 порцію для бокала 320 мілілітрів. Також радимо спробувати цей напій з апельсиновим соком.

Рецепт класичного коктейлю апероль шпрітц

Інгредієнти:

– лід;

– 80 мілілітрів аперолю;

– 80 мілілітрів ігристого брюту;

– 30 – 50 мілілітрів сильногазованої води;

– скибочка апельсина;

– м‘ята.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти у бокалі.

Додайте апельсин та м'яту.

Смачного!

Як приготувати апероль шпрітц з апельсиновим соком

Інгредієнти:

– лід (10 кубиків або менше, якщо любите не холодний);

– 50 мілілітрів аперолю;

– 80 мілілітрів ігристого брюту;

– 30 мілілітрів сильногазованої води;

– 20 мілілітрів апельсинового соку/фрешу;

– скибка апельсина;

– м‘ята.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти у бокалі.

Додайте апельсин та м'яту.

⠀Смачного!