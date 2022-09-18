Aperol spritz, або Апероль Шпрітц – це один з найпопулярніших коктейлів у світі, який можна готувати не тільки влітку, а й взимку.
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В його основі лікер Aperol, ігристе вино брют, багато льоду та мінеральна вода. А прикрашає все це апельсин, точніше його шматочки. Щоб приготувати такий напій вдома потрібно мінімум часу та вмінь.
Для коктейлю інгредієнти вказані на 1 порцію для бокала 320 мілілітрів. Також радимо спробувати цей напій з апельсиновим соком.
Рецепт класичного коктейлю апероль шпрітц
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти у бокалі.
- Додайте апельсин та м'яту.
Смачного!
Як приготувати апероль шпрітц з апельсиновим соком
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти у бокалі.
- Додайте апельсин та м'яту.
⠀Смачного!