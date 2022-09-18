На любой праздник: два варианта коктейля апероль шприц

Иногда хочется вкусить алкогольный напиток, чтобы был легким и свежим. Попробуйте классический вариант коктейля апероль шприц с апельсином, ликером и проссеко.

Aperol spritz, или Апероль Шприц – это один из самых популярных коктейлей в мире, который можно готовить не только летом, но и зимой.

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В его основе ликер Aperol, игристое вино брют, много льда и минеральная вода. А украшает все это апельсин, вернее его кусочки. Чтобы приготовить такой напиток дома, нужно минимум времени и умений.

Для коктейля ингредиенты указаны на 1 порцию для бокала 320 миллилитров. Также рекомендуем попробовать этот напиток с апельсиновым соком.

Рецепт классического коктейля апероль шприц

– лед;– 80 миллилитров апероля;– 80 миллилитров игристого брюта;– 30 – 50 миллилитров сильно газированной воды;– ломтик апельсина;– мята.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в бокале.

Добавить апельсин и мяту.

Приятного тебе аппетита!

Как приготовить апероль шприц с апельсиновым соком.

– лед (10 кубиков или меньше, если любите не холодный);– 50 миллилитров апероля;– 80 миллилитров игристого брюта;– 30 миллилитров сильно газированной воды;– 20 миллилитров апельсинового сока/фреша;– ломтик апельсина;– мята.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в бокале.

Добавить апельсин и мяту.

⠀Вкусного!