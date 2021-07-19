Королевский напиток: рецепт любимого алкогольного коктейля Елизаветы II

19 июля 2021 , 15:27
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Телепрограмма

Говорят, что 94-летняя Елизавета II любит посмаковать алкогольным коктейлем перед обедом, для повышения аппетита. А что входит в королевский напиток и как его приготовить дома – рассказываем в материале.

Ходит много слухов, что королева Елизавета II любит вкусные коктейли, хотя люди из ее ближайшего окружения, включая шеф-повара Даррена МакГрэйди, это отрицают.

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Говорят, что Елизавета II может выпить до 4 крепких алкогольных коктейлей, а основной ингредиент в них – джин.


Елизавета II / Фото Интерфакс

Согласно изданию People, перед обедом королева выпивает коктейль из джина и дюбонне – французское крепкое вино. Туда добавляют еще несколько кусочков лимона и большое количество льда.

Поскольку Елизавета II обожает джин, Букингемский дворец выпустил собственный бренд напитка, а ингредиенты для него выращивают в загородном доме королевы – в Норфолке.

Рецепт коктейля Елизаветы II

  • Время: 2 минуты
  • Порции: 1


Коктейль / Фото liquor

Ингредиенты:
– лимон;
– 50 мл джина;
– 100 мл дюбонне;
– лед на ваш вкус.
  1. Помойте лимон под проточной водой. Нарежьте его произвольными кусочками.
  2. В стакане смешайте дюбонне и джин.
  3. Добавьте к коктейлю лимон и много льда. Приятного аппетита!

Приготовьте такой напиток дома и наслаждайтесь вкусным коктейлем по-королевски!

Автор: Богданна Рибак