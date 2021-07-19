Королевский напиток: рецепт любимого алкогольного коктейля Елизаветы II
Источник:Телепрограмма
Говорят, что 94-летняя Елизавета II любит посмаковать алкогольным коктейлем перед обедом, для повышения аппетита. А что входит в королевский напиток и как его приготовить дома – рассказываем в материале.
Ходит много слухов, что королева Елизавета II любит вкусные коктейли, хотя люди из ее ближайшего окружения, включая шеф-повара Даррена МакГрэйди, это отрицают.
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Говорят, что Елизавета II может выпить до 4 крепких алкогольных коктейлей, а основной ингредиент в них – джин.
Елизавета II / Фото Интерфакс
Согласно изданию People, перед обедом королева выпивает коктейль из джина и дюбонне – французское крепкое вино. Туда добавляют еще несколько кусочков лимона и большое количество льда.
Поскольку Елизавета II обожает джин, Букингемский дворец выпустил собственный бренд напитка, а ингредиенты для него выращивают в загородном доме королевы – в Норфолке.
Рецепт коктейля Елизаветы II
- Время: 2 минуты
- Порции: 1
Коктейль / Фото liquor
– лимон;
– 50 мл джина;
– 100 мл дюбонне;
– лед на ваш вкус.
- Помойте лимон под проточной водой. Нарежьте его произвольными кусочками.
- В стакане смешайте дюбонне и джин.
- Добавьте к коктейлю лимон и много льда. Приятного аппетита!
Приготовьте такой напиток дома и наслаждайтесь вкусным коктейлем по-королевски!