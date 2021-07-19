Ходит много слухов, что королева Елизавета II любит вкусные коктейли, хотя люди из ее ближайшего окружения, включая шеф-повара Даррена МакГрэйди, это отрицают.

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Говорят, что Елизавета II может выпить до 4 крепких алкогольных коктейлей, а основной ингредиент в них – джин.

Королева
Елизавета II / Фото Интерфакс

Согласно изданию People, перед обедом королева выпивает коктейль из джина и дюбонне – французское крепкое вино. Туда добавляют еще несколько кусочков лимона и большое количество льда.

Поскольку Елизавета II обожает джин, Букингемский дворец выпустил собственный бренд напитка, а ингредиенты для него выращивают в загородном доме королевы – в Норфолке.

Рецепт коктейля Елизаветы II

  • Время: 2 минуты
  • Порции: 1

Напій
Коктейль / Фото liquor

  1. Помойте лимон под проточной водой. Нарежьте его произвольными кусочками.
  2. В стакане смешайте дюбонне и джин.
  3. Добавьте к коктейлю лимон и много льда. Приятного аппетита!

Приготовьте такой напиток дома и наслаждайтесь вкусным коктейлем по-королевски!