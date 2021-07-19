Ходить багато чуток, що королева Єлизавета II полюбляє смачні коктейлі, хоч люди з її найближчого оточення, включно з шеф-кухарем Дарреном МакГрейді, це заперечують.
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Подейкують, що Єлизавета II може випити до 4 міцних алкогольних коктейлів, а основний інгредієнт у них – джин.
Єлизавета II / Фото Інтерфакс
Згідно з виданням People, перед обідом королева смакує коктейлем з джину та дюбонне – французьке міцне вино. Туди додають ще кілька шматочків лимона та велику кількість льоду.
Оскільки Єлизавета II обожнює джин, Букінгемський палац випустив власний бренд напою, а інгредієнти для нього вирощують у заміському будинку королеви – в Норфолку.
Рецепт коктейлю Єлизавети II
- Час: 2 хвилини
- Порції: 1
Коктейль / Фото liquor
- Помийте лимон під проточною водою. Наріжте його довільними шматочками.
- У склянці змішайте дюбонне та джин.
- Додайте до коктейлю лимон та багато льоду. Смачного!
Приготуйте такий напій вдома та насолоджуйтеся смачним коктейлем по-королівськи!