И блек аут не будет страшен: рецепт консервированного салата на зиму из баклажанов и помидоров
10 октября 2023, 09:33Читати новину українською
Источник:Апостроф
Зима может быть сложной, об этом уже неустанно предупреждают. Чтобы облегчить приготовление пищи в неблагоприятных условиях: без света или газа, мы предлагаем приготовить вкусный консервированный салат из баклажанов и помидоров.
Салат из баклажанов и помидоров – отличный вариант для зимней консервации. Его быстро и легко готовить, он из доступных продуктов, а вкус – непревзойденный и острый.
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Подавайте его в любой гарнир, мясное или рыбное блюдо.
Рецепт консервированного салата из баклажанов и помидоров.
- Время: 2 часа
- Порции: 4
– 2 килограмма баклажанов;
– 3 килограмма помидоров;
– 1,5 килограмма сладкого перца;
– 2 стручка острого перца;
– 4 головки чеснока;
– 250 граммов масла;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов 9% уксуса;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Тщательно моем овощи. Из сладких перцев удаляем семена, нарезаем соломкой. Также удаляем семена из острого перца, измельчаем их в блендере вместе с чесноком.
- Помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. Томатную массу выливаем в кастрюлю, где будет вариться салат. Добавляем в помидоры соль и сахар. Когда они закипят – высыпаем нарезанные кубиками баклажаны и вливаем растительное масло. Перемешиваем.
Салат из баклажанов / Фото Tasty
- Когда баклажаны закипят, добавляем сладкий перец и снова доводим до кипения. Варим овощи 35-45 минут, чтобы баклажаны стали мягкими.
- Пока салат варится, подготовьте банки и крышки – стерилизуйте их.
- За 5 минут до полной готовности баклажан добавляем чеснок и острый перец. В конце вливаем уксус и даем овощной смеси еще раз закипеть.
- После закипания салат сразу же начинайте раскладывать закрутку по баночкам, не выключая огонь.
- Закройте банки крышками, переверните дном вверх и оставьте до охлаждения. Храним в прохладном месте.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить грузинское ткемали из алычи на зиму.