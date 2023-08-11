Хоть 100 банок закройте, будет мало: рецепт корнишонов
11 августа 2023, 14:01Читати новину українською
Какая ваша любимая зимняя консервация? Мы просто обожаем корнишоны. Их можно есть как отдельную закуску или подавать в мясные или овощные блюда.
Чтобы приготовить закрутку из огурчиков на зиму, не требуется много времени или дорогих ингредиентов. Весь процесс занимает час, а результат стоит стараний.
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Рецепт маринованных огурцов
- Время: 1 час
- Порции: 1
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 5 горошин душистого перца горошком;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– половина корня петрушки;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– молодые огурцы.
Для маринада на 1 литр воды:
– 2 столовые ложки соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 100 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Предварительно замочите чистые огурцы в воде на 2 часа. Таким образом они впитают жидкость и станут хрустящими и вкусными.
- На дно банки выложите горошины перца, соцветия укропа, лавровый лист. Нарежьте кусочками очищенный лук и морковь и выложите в банки. Сверху уложите огурцы.
- Сварите маринад и залейте горячим банки с огурцами.
- Подготовьте все для стерилизации закрутки и варите накрыв крышкой 10 минут. Плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте маринованные огурцы полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить маринованные помидоры по-грузински на зиму.