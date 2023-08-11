Щоб приготувати закрутку з огірочків на зиму не потрібно багато часу чи дорогих інгредієнтів. Весь процес займає годину часу, а результат вартує старань.
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Рецепт маринованих огірків
- Час: 1 година
- Порції: 1
Приготування:
- Заздалегідь замочіть чисті огірки у воді на 2 години. Таким чином вони вберуть в себе рідину та стануть хрусткими та смачними.
- На дно банки викладіть горошини перцю, суцвіття кропу, лавровий лист. Наріжте шматочками очищену цибулю та моркву та теж викладіть в банки. Зверху покладіть огірки.
- Зваріть маринад та гарячим залийте банки з огірками.
- Підготуйте все для стерилізації закрутки та варіть накривши кришкою 10 хвилин. Щільно закрийте їх кришками та переверніть догори дном. Вкутайте мариновані огірки рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
Смачного!