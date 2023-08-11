Чтобы приготовить закрутку из огурчиков на зиму, не требуется много времени или дорогих ингредиентов. Весь процесс занимает час, а результат стоит стараний.
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Рецепт маринованных огурцов
- Время: 1 час
- Порции: 1
Приготовление:
- Предварительно замочите чистые огурцы в воде на 2 часа. Таким образом они впитают жидкость и станут хрустящими и вкусными.
- На дно банки выложите горошины перца, соцветия укропа, лавровый лист. Нарежьте кусочками очищенный лук и морковь и выложите в банки. Сверху уложите огурцы.
- Сварите маринад и залейте горячим банки с огурцами.
- Подготовьте все для стерилизации закрутки и варите накрыв крышкой 10 минут. Плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте маринованные огурцы полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
Приятного аппетита!