Марко Черветти поделился рецептом с поклонниками и предлагает приготовить котлету по-киевски с нежным гарниром – картофельным пюре. Запишите себе рецепт.

Итальянский кулинарный эксперт Марко Черветти вместе с известным украинским шеф-поваром Юрием Ковриженко рассказывают как приготовить котлету по-киевски как в лучших ресторанах. Читайте также Диетические куриные рулеты за 10 минут: рецепт шеф–повара Алика Мкртчяна Рецепт котлеты по-киевски Ингредиенты:

– 1 шт. куриного филе (на кости);

– 30 граммов сливочного масла;

– 15 граммов зеленого лука;

– укроп;

– чеснок;

– соль,

– перец;

– растительное масло для фритюра;

– 7 граммов соуса песто (консервированный). Ингредиенты для панировки:

– 100 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 100 граммов панировочных сухарей. Для приготовления тщательно помойте мясо, отделить от кости. Кости отварите в кастрюле с кипятком, очистите от мяса. Очистите чеснок, измельчите ножом. Укроп помойте, измельчите ножом. В миске соедините мягкое сливочное масло с чесноком, добавьте укроп, перемешайте до однородной консистенции. Заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник. Достаньте из холодильника, нарежьте на кусочки. Филе куриное заверните в пленку, отбейте мясо. Далее – разверните, добавьте соль, перец, на середину выложите масло с укропом, выложите очищенные отварные кости, заверните, сформируйте котлету. В три отдельные миски выложите муку, сухари, взбитое яйцо. Окуните котлету в яйцо, муку, сухари. Окуните в кастрюлю с разогретым растительном масле, обжарьте несколько минут. Разогрейте духовку при температуре 190 градусов, выложите котлету на противень, отправьте запекаться в течение семи минут.

Как приготовить гарнир Ингредиенты для гарнира:

– 500 граммов картофеля;

– 10 граммов оливкового масла;

– 1/2 цедры лимона. Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. Отварите в кастрюле с кипятком. Блендером измельчить в пюре. Помойте зеленый лук, измельчите ножом. Лимон помойте, на крупной терке натрите цедру. В пюре добавьте перец, оливковое масло, цедру, лук, перемешайте. Выложите на тарелку соус песто, картофельное пюре, готовую котлету. Приятного аппетита! Рецепт котлеты по-киевски от Марко Черветти в видео: