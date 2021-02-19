Как приготовить котлету по-киевски: рецепт от Марко Черветти
Марко Черветти поделился рецептом с поклонниками и предлагает приготовить котлету по-киевски с нежным гарниром – картофельным пюре. Запишите себе рецепт.
Источник:Фейсбук Марко Черветти
Итальянский кулинарный эксперт Марко Черветти вместе с известным украинским шеф-поваром Юрием Ковриженко рассказывают как приготовить котлету по-киевски как в лучших ресторанах.
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Рецепт котлеты по-киевски
- Для приготовления тщательно помойте мясо, отделить от кости.
- Кости отварите в кастрюле с кипятком, очистите от мяса.
- Очистите чеснок, измельчите ножом.
- Укроп помойте, измельчите ножом.
- В миске соедините мягкое сливочное масло с чесноком, добавьте укроп, перемешайте до однородной консистенции. Заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник. Достаньте из холодильника, нарежьте на кусочки.
- Филе куриное заверните в пленку, отбейте мясо. Далее – разверните, добавьте соль, перец, на середину выложите масло с укропом, выложите очищенные отварные кости, заверните, сформируйте котлету.
- В три отдельные миски выложите муку, сухари, взбитое яйцо. Окуните котлету в яйцо, муку, сухари.
- Окуните в кастрюлю с разогретым растительном масле, обжарьте несколько минут.
- Разогрейте духовку при температуре 190 градусов, выложите котлету на противень, отправьте запекаться в течение семи минут.
Как приготовить гарнир
- Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками. Отварите в кастрюле с кипятком. Блендером измельчить в пюре.
- Помойте зеленый лук, измельчите ножом.
- Лимон помойте, на крупной терке натрите цедру.
- В пюре добавьте перец, оливковое масло, цедру, лук, перемешайте.
- Выложите на тарелку соус песто, картофельное пюре, готовую котлету. Приятного аппетита!
Рецепт котлеты по-киевски от Марко Черветти в видео:
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