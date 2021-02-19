Марко Черветті поділився рецептом з шанувальниками та пропонує приготувати котлету по-київськи з ніжним гарніром – картопляним пюре. Запишіть собі рецепт.

Італійський кулінарний експерт Марко Черветті разом з відомим українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко розповідають як приготувати котлету по-київськи як у найкращих ресторанах. Читайте також Дієтичні курячі рулети за 10 хвилин: рецепт шеф-кухаря Аліка Мкртчяна Рецепт котлети по-київськи Інгредієнти:

– 1 шт. курячого філе (на кістці);

– 30 грамів вершкового масла;

– 15 грамів зеленої цибулі;

– кріп;

– часник;

– сіль;

– перець;

– рослинна олія для фритюру;

– 7 грамів соусу песто (консервований). Інгредієнти д ля панірування:

– 100 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 100 грамів панірувальних сухарів. Для приготування котлети ретельно помийте м'ясо, відділіть від кістки. Кістки відваріть у каструлі з окропом, почистіть від м'яса. Почистіть часник, подрібніть ножем. Кріп помийте, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте м'яке вершкове масло з часником, додайте кріп, перемішайте до однорідної консистенції. Загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник. Дістаньте з холодильника, наріжте на шматочки. Філе куряче загорніть у плівку, відбийте м'ясо. Далі – розгорніть, додайте сіль, перець, на середину викладіть масло з кропом, викладіть очищені відварені кістки, загорніть, сформуйте котлету. У три окремі миски викладіть борошно, сухарі, збийте яйце. Занурте котлету у яйце, борошно, сухарі. Занурте у каструлю з розігрітою олією, обсмажте декілька хвилин. Розігрійте духовку при температурі 190 градусів, викладіть котлети на деко, відправте запікатись протягом семи хвилин. Як приготувати гарнір Інгредієнти д ля гарніру:

– 500 грамів картоплі;

– 10 грамів оливкової олії;

– 1/2 цедри лимону. Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. Відваріть у каструлі з окропом. Блендером подрібніть у пюре. Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем. Лимон помийте, на грубій тертці натріть цедру. У пюре додайте перець, оливкову олію, цедру, цибулю, перемішайте. Викладіть на тарілку соус песто, картопляне пюре, готову котлету. Смачного! Рецепт котлети по-київськи від Марко Черветті у відео: