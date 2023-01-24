Зачем платить больше: рецепт крем-сыра Филадельфия

24 января 2023, 09:06
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Вкусные домашние рецепты

На рынке есть много аналогов популярному крем-сыру Филадельфия, но зачем покупать, если можно приготовить собственноручно.

Крем-сыр Филадельфия – один из самых популярных сыров, которые используются не только в роллах, но и в выпечке.

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Он очень нежный, однородный и вкусный. Без него никогда не получится тот же чизкейк, ролл Филадельфия или другие любимые вкусности.

Рецепт крем-сыра Филадельфия

  • Время: 24 часа
  • Порции: 400 – 450 граммов
Ингредиенты:
– 300 – 400 граммов греческого йогурта;
– 350 – 400 граммов жирной сметаны;
– половина чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

  • В миске смешиваем все ингредиенты, последовательность не суть важно.
  • На кастрюлю или миску выкладываем дуршлаг, на него марлю или тонкое хлопковое полотенце. Выливаем сливочную смесь.
  • Отправляем все в холодильник на 8 часов, а лучше на всю ночь.
  • Когда стечет вся жидкость, сыворотка, крем-сырь готов.

Приятного тебе аппетита!

Его можно использовать, как и магазинный, в выпечке, для кремов или японских роллов.

Автор: Богданна Рибак