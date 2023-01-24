Зачем платить больше: рецепт крем-сыра Филадельфия

На рынке есть много аналогов популярному крем-сыру Филадельфия, но зачем покупать, если можно приготовить собственноручно.

Крем-сыр Филадельфия – один из самых популярных сыров, которые используются не только в роллах, но и в выпечке.

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Он очень нежный, однородный и вкусный. Без него никогда не получится тот же чизкейк, ролл Филадельфия или другие любимые вкусности.

Рецепт крем-сыра Филадельфия

Время: 24 часа

24 часа Порции: 400 – 450 граммов

– 300 – 400 граммов греческого йогурта;– 350 – 400 граммов жирной сметаны;– половина чайной ложки соли;– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

В миске смешиваем все ингредиенты, последовательность не суть важно.

На кастрюлю или миску выкладываем дуршлаг, на него марлю или тонкое хлопковое полотенце. Выливаем сливочную смесь.

Отправляем все в холодильник на 8 часов, а лучше на всю ночь.

Когда стечет вся жидкость, сыворотка, крем-сырь готов.

Приятного тебе аппетита!

Его можно использовать, как и магазинный, в выпечке, для кремов или японских роллов.