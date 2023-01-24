Крем-сир Філадельфія – один з найпопулярніших сирів, які використовують не тільки у ролах, а й у випічці.

Читайте також Овочеві салати на будь-який смак: рецепти для кожного

Він надзвичайно ніжний, однорідний та смачний. Без нього ніколи не вийде той самий чизкейк, рол Філадельфія чи інші улюблені смаколики.

Рецепт крем-сиру Філадельфія

Час: 24 години

24 години Порції: 400 – 450 грамів

Інгредієнти:

– 300 – 400 грамів грецького йогурту;

– 350 – 400 грамів жирної сметани;

– половина чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

У мисці змішуємо всі інгредієнти, послідовність не має значення.

На каструлю, чи миску викладаємо друшляк, на нього марлю або тонкий бавовняний рушник. Виливаємо сметанкову суміш.

Відправляємо все в холодильник на 8 годин, а краще на цілу ніч.

Коли стече вся рідина, сироватка, крем-сир готовий.

Смачного!

Його можна використовувати, як і магазинний, у випічці, для кремів чи для японських ролів.