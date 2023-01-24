Крем-сыр Филадельфия – один из самых популярных сыров, которые используются не только в роллах, но и в выпечке.

Читайте также Овощные салаты на любой вкус: рецепты для каждого

Он очень нежный, однородный и вкусный. Без него никогда не получится тот же чизкейк, ролл Филадельфия или другие любимые вкусности.

Рецепт крем-сыра Филадельфия

  • Время: 24 часа
  • Порции: 400 – 450 граммов

Приготовление:

  • В миске смешиваем все ингредиенты, последовательность не суть важно.
  • На кастрюлю или миску выкладываем дуршлаг, на него марлю или тонкое хлопковое полотенце. Выливаем сливочную смесь.
  • Отправляем все в холодильник на 8 часов, а лучше на всю ночь.
  • Когда стечет вся жидкость, сыворотка, крем-сырь готов.

Приятного тебе аппетита!

Его можно использовать, как и магазинный, в выпечке, для кремов или японских роллов.