Кулиш – особая каша, которую принято готовить под открытым небом в котле на огне. Его давно любили в Украине, люди, работавшие в поле, казаки и чумаки. Он пользовался популярностью во время военных походов и в дороге, оттуда появилось второе название – полевая каша.
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Кулиш – это нечто среднее между густым супом и кашей. Основным ингредиентом является пшено.
История известного блюда
Главным условием принятия в казацкое братство было то, что мужчины должны быть холостыми. Именно поэтому и блюда, которые готовили в таком обществе, были просты без специальных навыков, точной рецептуры. Именно кулеш, похожий на густой суп или жидкую кашу, который мог заменить весь обед, стал главным блюдом казаков.
Рецепт казацкого кулеша
- Время: 1,5 часа
- Порций: 2
Историческое блюдо / Фото Смачно
Приготовление:
- Промойте пшено в большом количестве теплой воды.
- После чего отбросьте промытое на сито, чтобы стекла оставшаяся вода.
- Высыпьте крупу в кастрюлю и залейте водой, доведите до кипения, дайте соли и убавьте огонь.
- Варите пшено на среднем огне, около 10 минут.
- Вымойте и почистите картофель, нарежьте на средние кубики.
- Добавьте ее в кастрюлю с пшеном и варите примерно 15 минут, так, чтобы картофель был почти готов.
- Возьмите сало, нарежьте на небольшие кусочки.
- Очистите репчатый лук от шелухи и нарежьте на маленькие кусочки. Поставьте сковороду на огонь, затем уложите в нее сало и слегка поджарьте его на среднем огне, затем добавьте измельченный репчатый лук.
- Обжариваем до золотистого цвета.
- Когда картофель будет почти готов, добавьте обжаренный лук и сало.
- На небольшом огне готовьте кулеш еще около 5-7 минут.
- По окончании приготовления кулеш должен настояться хотя бы 20 минут под крышкой.
- При подаче по желанию посыпьте его мелко измельченной петрушкой.