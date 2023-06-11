Кулиш – особая каша, которую принято готовить под открытым небом в котле на огне. Его давно любили в Украине, люди, работавшие в поле, казаки и чумаки. Он пользовался популярностью во время военных походов и в дороге, оттуда появилось второе название – полевая каша.

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Кулиш – это нечто среднее между густым супом и кашей. Основным ингредиентом является пшено.

История известного блюда

Славную кашу начали готовить в Украине более 500 лет назад. Это были бурные годы, тревожное время, когда крестьяне, городское население, мелкая шляхта убегали от угнетения и поселялись на неосвоенных землях Поднепровья и Побужья.

Главным условием принятия в казацкое братство было то, что мужчины должны быть холостыми. Именно поэтому и блюда, которые готовили в таком обществе, были просты без специальных навыков, точной рецептуры. Именно кулеш, похожий на густой суп или жидкую кашу, который мог заменить весь обед, стал главным блюдом казаков.

Рецепт казацкого кулеша

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 2

Историческое блюдо / Фото Смачно

Ингредиенты :

– 150 грамм сала;

– 100 грамм пшена;

– 6 картофелин;

– 2 луковицы;

– 1 пучок петрушки;

– 2 литра воды.

Приготовление:

Промойте пшено в большом количестве теплой воды.

После чего отбросьте промытое на сито, чтобы стекла оставшаяся вода.

Высыпьте крупу в кастрюлю и залейте водой, доведите до кипения, дайте соли и убавьте огонь.

Варите пшено на среднем огне, около 10 минут.

Вымойте и почистите картофель, нарежьте на средние кубики.

Добавьте ее в кастрюлю с пшеном и варите примерно 15 минут, так, чтобы картофель был почти готов.

Возьмите сало, нарежьте на небольшие кусочки.

Очистите репчатый лук от шелухи и нарежьте на маленькие кусочки. Поставьте сковороду на огонь, затем уложите в нее сало и слегка поджарьте его на среднем огне, затем добавьте измельченный репчатый лук.

Обжариваем до золотистого цвета.

Когда картофель будет почти готов, добавьте обжаренный лук и сало.

На небольшом огне готовьте кулеш еще около 5-7 минут.

По окончании приготовления кулеш должен настояться хотя бы 20 минут под крышкой.

При подаче по желанию посыпьте его мелко измельченной петрушкой.