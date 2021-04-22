Рецепт кулича без дрожжей от украинской звезды Ольги Сумской
Украинская актриса, звезда телевидения и отличная хозяйка, Ольга Сумская, поделилась с поклонниками вкусным рецептом кулича без дрожжей.
Источник:инстаграм Ольги Сумской
Рецепт вкусной пасочки без грамма дрожжей от Ольги Сумской уже ждет вас! Она рыхлая, ароматная и немного напоминает кекс.
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Для приготовления вкусной пасrи без дрожжей от украинской звезды вам нужно минимум времени, никаких "подниманий" теста по 2 – 3 часа не будет, раз, два, три и готово!
Рецепт кулича без дрожжей
- Тщательно взбейте яйца с сахаром до пены, 3 – 4 минут взбивания миксером должно быть достаточно.
- Влейте в яичную массу теплое молоко и мягкое сливочное масло. Ольга Сумская отметила, что масло немного сядет, но это так должно быть. Продолжайте взбивать массу на малых оборотах.
- Тщательно просейте муку через сито, смешайте с разрыхлителем и небольшими порциями вводите его в яичную массу.
- Смешайте тесто с цедрой лимона.
- Переложите тесто в форму для выпекания и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 40 – 45 минут. Приятного аппетита!
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