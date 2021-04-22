Украинская актриса, звезда телевидения и отличная хозяйка, Ольга Сумская, поделилась с поклонниками вкусным рецептом кулича без дрожжей.

Рецепт вкусной пасочки без грамма дрожжей от Ольги Сумской уже ждет вас! Она рыхлая, ароматная и немного напоминает кекс.

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Для приготовления вкусной пасrи без дрожжей от украинской звезды вам нужно минимум времени, никаких "подниманий" теста по 2 – 3 часа не будет, раз, два, три и готово!

Рецепт кулича без дрожжей

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 200 г сахара;

– 180 мл теплого молока;

– 230 г сливочного масла;

– 440 г муки;

– 12 г разрыхлителя;

– цедра одного лимона.