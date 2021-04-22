Рецепт паски без дріжджів від української зірки Ольги Сумської
Українська актриса, зірка телебачення та відмінна господиня – Ольга Сумська поділилася із шанувальника смачним рецептом паски без дріжджів.
Джерело:інстаграм Ольги Сумської
Рецепт смачної пасочки без грама дріжджів від Ольги Сумської вже чекає на вас! Вона пухка, ароматна та трішки нагадує кекс.
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Для приготування смачної паски без дріжджів від української зірки вам потрібно мінімум часу, жодних "піднімань" тіста по 2 -3 години не буде, раз, два, три і готово!
Рецепт паски без дріжджів
- Ретельно збийте яйця з цукром до піни, 3 – 4 хвилин збивання міксером має бути достатньо.
- Влийте в яєчну масу тепле молоко та м'яке вершкове масло. Ольга Сумська зазначила, що масло трішки збіжиться, але це так має бути. Продовжуйте збивати масу на малих обертах.
- Ретельно просійте борошно через сито, змішайте з розпушувачем та невеликими порціями вводьте його в яєчну масу.
- Змішайте тісто з цедрою лимона.
- Перекладіть тісто у форму для випікання та відправте в розігріту духовку до 180 градусів на 40 – 45 хвилин. Смачного!
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