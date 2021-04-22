Українська актриса, зірка телебачення та відмінна господиня – Ольга Сумська поділилася із шанувальника смачним рецептом паски без дріжджів.

Рецепт смачної пасочки без грама дріжджів від Ольги Сумської вже чекає на вас! Вона пухка, ароматна та трішки нагадує кекс.

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Для приготування смачної паски без дріжджів від української зірки вам потрібно мінімум часу, жодних "піднімань" тіста по 2 -3 години не буде, раз, два, три і готово!

Рецепт паски без дріжджів

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 200 г цукру;

– 180 мл теплого молока;

– 230 г вершкового масла;

– 440 г борошна;

– 12 г розпушувача;

– цедра одного лимона.