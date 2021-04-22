Рецепт кулича на Пасху от кондитера Екатерины Песковой
Кондитер Екатерина Пескова поделилась с читателями рецептом кулича на Пасху. Как правильно готовить – читайте в материале.
Источник:инстаграм Екатерины Песковой
Екатерина Пескова предлагает приготовить на Пасху ароматный кулич с цукатами, изюмом, который выходит пышным и вкусным. Мы уверены, что эта праздничная выпечка станет вашей любимой.
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Рецепт пасхи
- Для приготовления опары в миске соедините дрожжи с молоком, добавьте сахар, муку. Оставьте на 30 минут.
- Отдельно в миске взбейте 100 граммов желтков, добавьте 100 граммов сахара, соль, перемешайте.
- Соедините опару с желтками, добавьте 300 миллилитров молока, 900 граммов муки, перемешайте в течение 7-10 минут. Оставьте в теплое место на 60-90 минут, через 30 минут перемешивайте тесто.
- Взбейте 200 граммов желтков, добавьте 200 граммов сахара. Разделите тесто, добавьте желтки с сахаром, перемешайте. Далее – добавьте специи, пряности, изюм, клюкву, цедру. Замесите тесто.
- Выложите тесто в формы, оставьте при комнатной температуре на 2,3, 4 часа.
- Разогрейте духовку до температуры 170-180 градусов, отправьте запекаться в течение 25 минут до готовности.
- Достаньте из духовки. Оставьте для охлаждения.
- Кулич украсьте фисташками, шоколадом или безе. Приятного аппетита!
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