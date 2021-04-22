Кондитер Екатерина Пескова поделилась с читателями рецептом кулича на Пасху. Как правильно готовить – читайте в материале.

Екатерина Пескова предлагает приготовить на Пасху ароматный кулич с цукатами, изюмом, который выходит пышным и вкусным. Мы уверены, что эта праздничная выпечка станет вашей любимой.

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Рецепт пасхи

Ингредиенты для опары:

– 200 миллилитров молока;

– 100 граммов муки;

– 60 граммов дрожжей;

– 20 граммов сахара.

Ингредиенты:

– 300 граммов желтков;

– 300 граммов сахара;

– 10 граммов соли;

– 900 граммов муки;

– 300 миллилитров молока;

– 260 граммов сливочного масла 82%;

– изюм;

– цукаты;

– клюква;

– цедра;

– пряности;

– специи.