Рецепт паски на Великдень від кондитерки Катерини Пєскової
Кондитерка Катерина Пєскова поділилась із читачами рецептом паски на Великдень. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Джерело:інстаграм Катерини Пєскової
Катерина Пєскова пропонує приготувати на Великдень ароматну паску з цукатами, родзинками, яка виходить пишною та смачною. Ми впевнені, що ця святкова випічка стане вашою улюбленою.
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Рецепт паски
- Для приготування опари у мисці з'єднайте дріжджі з молоком, додайте цукор, борошно. Залиште на 30 хвилин.
- Окремо у мисці збийте 100 грамів жовтків, додайте 100 грамів цукру, сіль, перемішайте.
- З'єднайте опару з жовтками, додайте 300 мілілітрів молока, 900 грамів борошна, перемішайте протягом 7-10 хвилин. Залиште у тепле місце на 60-90 хвилин, через 30 хвилин перемішуйте тісто.
- Збийте 200 грамів жовтків, додайте 200 грамів цукру. Розділіть тісто, додайте жовтки з цукром, перемішайте. Далі – додайте спеції, прянощі, родзинки, журавлину, цедру. Замісіть тісто.
- Викладіть тісто у форми, залиште при кімнатній температурі на 2,3, 4 години.
- Розігрійте духовку до температури 170-180 градусів, відправте запікатись протягом 25 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження.
- Паску задекоруйте фісташками, шоколадом або безе. Смачного!
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