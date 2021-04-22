Кондитерка Катерина Пєскова поділилась із читачами рецептом паски на Великдень. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Катерина Пєскова пропонує приготувати на Великдень ароматну паску з цукатами, родзинками, яка виходить пишною та смачною. Ми впевнені, що ця святкова випічка стане вашою улюбленою.

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Рецепт паски

Інгредієнти для опари:

– 200 мілілітрів молока;

– 100 грамів борошна;

– 60 грамів дріжджів;

– 20 грамів цукру.

Інгредієнти:

– 300 грамів жовтків;

– 300 грамів цукру;

– 10 грамів солі;

– 900 грамів борошна;

– 300 мілілітрів молока;

– 260 грамів вершкового масла 82%;

– родзинки;

– цукати;

– журавлина;

– цедра;

– прянощі;

– спеції.