Его съедят до последней крошки: рецепт идеального кулича с цедрой
29 апреля 2024, 22:35Читати новину українською
Источник:Alla Kovalchyk
Приготовьте на Пасху ароматный кулич с цедрой. Такая праздничная выпечка точно понравится всем.
Этот кулич готовится на сухих дрожжах. Паска получится пышной и очень вкусной.
Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт кулича с цедрой
- Время: 5 часов 30 минут
- Порций: 6
– 300 граммов молока 3,2%;
– 180 граммов масла 83%;
– 1 чайная ложка соли;
– 200 граммов сметаны;
– 100 граммов меда;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов цукатов;
– 100 граммов коньяка;
– 5 желтков;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 20 граммов сухих дрожжей;
– 20 граммов апельсиновой цедры;
– 50 граммов апельсинового сока;
– 1 килограмм муки.
Для глазури:
– 15 граммов желатина;
– 5 белков;
– 2 грамма соли;
– 1 чайная ложка сока лайма;
– 270 граммов воды.
Приготовление:
- Замочите промытый изюм в коньяке на 20 – 30 минут. Тем временем просейте муку.
- В теплое молоко добавьте 2 столовые ложки сахара, дрожжи и перемешайте. Всыпьте 5 столовых ложек муки и снова перемешайте. Накройте опару пленкой и поставьте на 30 минут в теплое место.
- К желткам добавьте сахар, мед и взбивайте, пока сахар не растворится. Добавьте ванильный сахар, цедру и сок апельсина, сметану, соль, немного муки и взбейте до однородности.
- Смешайте опару, желтковую массу и замесите тесто, постепенно добавляя муку. Далее вмешайте мягкое сливочное масло.
- Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, насыпьте сверху цукаты и изюм, после чего хорошо вымешайте. Накройте тесто крышкой или пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
- Снова вымесите тесто, подсыпая муку, после чего разделите его на 6 частей. Сформируйте шарики и разложите по формам на треть объема. Накройте формы и оставьте еще на 1 час.
- Затем поставьте куличи в холодную духовку, выставьте температуру 170 градусов и выпекайте 30 – 40 минут.
- Для глазури взбейте миксером белки с соком лайма и щепоткой соли до устойчивой пены. Желатин залейте 70 миллилитрами воды и оставьте для набухания.
- В сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте сахар и доведите до кипения. Добавьте желатин и размешайте до однородности. Вылейте смесь в белковую пену и взбейте до пышности.
- Испеченные куличи смажьте глазурью и украсьте.