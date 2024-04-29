Этот кулич готовится на сухих дрожжах. Паска получится пышной и очень вкусной.
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Рецепт кулича с цедрой
- Время: 5 часов 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Замочите промытый изюм в коньяке на 20 – 30 минут. Тем временем просейте муку.
- В теплое молоко добавьте 2 столовые ложки сахара, дрожжи и перемешайте. Всыпьте 5 столовых ложек муки и снова перемешайте. Накройте опару пленкой и поставьте на 30 минут в теплое место.
- К желткам добавьте сахар, мед и взбивайте, пока сахар не растворится. Добавьте ванильный сахар, цедру и сок апельсина, сметану, соль, немного муки и взбейте до однородности.
- Смешайте опару, желтковую массу и замесите тесто, постепенно добавляя муку. Далее вмешайте мягкое сливочное масло.
- Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, насыпьте сверху цукаты и изюм, после чего хорошо вымешайте. Накройте тесто крышкой или пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
- Снова вымесите тесто, подсыпая муку, после чего разделите его на 6 частей. Сформируйте шарики и разложите по формам на треть объема. Накройте формы и оставьте еще на 1 час.
- Затем поставьте куличи в холодную духовку, выставьте температуру 170 градусов и выпекайте 30 – 40 минут.
- Для глазури взбейте миксером белки с соком лайма и щепоткой соли до устойчивой пены. Желатин залейте 70 миллилитрами воды и оставьте для набухания.
- В сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте сахар и доведите до кипения. Добавьте желатин и размешайте до однородности. Вылейте смесь в белковую пену и взбейте до пышности.
- Испеченные куличи смажьте глазурью и украсьте.