Ця паска готується на сухих дріжджах. Вона вийде пухкою та дуже смачною.
Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Рецепт паски з цедрою
- Час: 5 годин 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Замочіть промиті родзинки у коньяку на 20 – 30 хвилин. Тим часом просійте борошно.
- У тепле молоко додайте 2 столові ложки цукру, дріжджі та перемішайте. Всипте 5 столових ложок борошна і знову перемішайте. Накрийте опару плівкою і поставте на 30 хвилин у тепле місце.
- До жовтків додайте цукор, мед і збивайте, поки цукор не розчиниться. Додайте ванільний цукор, цедру і сік апельсину, сметану, сіль, трохи борошна і збийте до однорідності.
- Змішайте опару, жовткову масу і замісіть тісто, поступово додаючи борошно. Далі вмішайте м'яке вершкове масло.
- Викладіть тісто на посипану борошном поверхню, насипте зверху цукати та родзинки, після чого добре вимішайте. Накрийте тісто кришкою чи плівкою і залиште у теплому місці на 1,5 години.
- Знову вимісіть тісто, припилюючи борошном, після чого розділіть його на 6 частин. Сформуйте кульки й розкладіть по формах на третину об'єму. Накрийте форми та залиште ще на 1 годину.
- Потім поставте паски у холодну духовку, виставте температуру 170 градусів і випікайте 30 – 40 хвилин.
- Для глазурі збийте міксером білки із соком лайма і дрібкою солі до стійкої піни. Желатин залийте 70 мілілітрами води та залиште для набухання.
- У сотейник налийте 200 мілілітрів води, додайте цукор і доведіть до кипіння. Додайте желатин і розмішайте до однорідності. Вилийте суміш у білкову піну і збийте до пишності.
- Спечені паски змастіть глазур'ю та прикрасьте.