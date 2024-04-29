Ця паска готується на сухих дріжджах. Вона вийде пухкою та дуже смачною.

Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Рецепт паски з цедрою

Час : 5 годин 30 хвилин

: 5 годин 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів молока 3,2%;

– 180 грамів масла 83%;

– 1 чайна ложка солі;

– 200 грамів сметани;

– 100 грамів меду;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів цукатів;

– 100 грамів коньяку;

– 5 жовтків;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 20 грамів сухих дріжджів;

– 20 грамів апельсинової цедри;

– 50 грамів апельсинового соку;

– 1 кілограм борошна.

Для глазурі:

– 15 грамів желатину;

– 5 білків;

– 2 грами солі;

– 1 чайна ложка соку лайма;

– 270 грамів води.

Приготування:

Замочіть промиті родзинки у коньяку на 20 – 30 хвилин. Тим часом просійте борошно. У тепле молоко додайте 2 столові ложки цукру, дріжджі та перемішайте. Всипте 5 столових ложок борошна і знову перемішайте. Накрийте опару плівкою і поставте на 30 хвилин у тепле місце. До жовтків додайте цукор, мед і збивайте, поки цукор не розчиниться. Додайте ванільний цукор, цедру і сік апельсину, сметану, сіль, трохи борошна і збийте до однорідності. Змішайте опару, жовткову масу і замісіть тісто, поступово додаючи борошно. Далі вмішайте м'яке вершкове масло. Викладіть тісто на посипану борошном поверхню, насипте зверху цукати та родзинки, після чого добре вимішайте. Накрийте тісто кришкою чи плівкою і залиште у теплому місці на 1,5 години. Знову вимісіть тісто, припилюючи борошном, після чого розділіть його на 6 частин. Сформуйте кульки й розкладіть по формах на третину об'єму. Накрийте форми та залиште ще на 1 годину. Потім поставте паски у холодну духовку, виставте температуру 170 градусів і випікайте 30 – 40 хвилин. Для глазурі збийте міксером білки із соком лайма і дрібкою солі до стійкої піни. Желатин залийте 70 мілілітрами води та залиште для набухання. У сотейник налийте 200 мілілітрів води, додайте цукор і доведіть до кипіння. Додайте желатин і розмішайте до однорідності. Вилийте суміш у білкову піну і збийте до пишності. Спечені паски змастіть глазур'ю та прикрасьте.

Шукаєте рецепт смачної паски? Приготуйте "Львівську", яку пекла ще Дарія Цвєк.