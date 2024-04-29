Ця паска готується на сухих дріжджах. Вона вийде пухкою та дуже смачною.

Варто спробувати Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Рецепт паски з цедрою

  • Час: 5 годин 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Замочіть промиті родзинки у коньяку на 20 – 30 хвилин. Тим часом просійте борошно.
  2. У тепле молоко додайте 2 столові ложки цукру, дріжджі та перемішайте. Всипте 5 столових ложок борошна і знову перемішайте. Накрийте опару плівкою і поставте на 30 хвилин у тепле місце.
  3. До жовтків додайте цукор, мед і збивайте, поки цукор не розчиниться. Додайте ванільний цукор, цедру і сік апельсину, сметану, сіль, трохи борошна і збийте до однорідності.
  4. Змішайте опару, жовткову масу і замісіть тісто, поступово додаючи борошно. Далі вмішайте м'яке вершкове масло.
  5. Викладіть тісто на посипану борошном поверхню, насипте зверху цукати та родзинки, після чого добре вимішайте. Накрийте тісто кришкою чи плівкою і залиште у теплому місці на 1,5 години.
  6. Знову вимісіть тісто, припилюючи борошном, після чого розділіть його на 6 частин. Сформуйте кульки й розкладіть по формах на третину об'єму. Накрийте форми та залиште ще на 1 годину.
  7. Потім поставте паски у холодну духовку, виставте температуру 170 градусів і випікайте 30 – 40 хвилин.
  8. Для глазурі збийте міксером білки із соком лайма і дрібкою солі до стійкої піни. Желатин залийте 70 мілілітрами води та залиште для набухання.
  9. У сотейник налийте 200 мілілітрів води, додайте цукор і доведіть до кипіння. Додайте желатин і розмішайте до однорідності. Вилийте суміш у білкову піну і збийте до пишності.
  10. Спечені паски змастіть глазур'ю та прикрасьте.