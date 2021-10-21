Нежный, сливочный чизкейк на песочной основе просто тает во рту. Рецептом, кстати, поделился известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво.
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Не будем терять времени, давайте готовить вместе!
Рецепт чизкейка из сериала "Друзья"
- Время: 90 минут
- Порции: 8
Чизкейк / Скриншот с видео шеф-повара
Приготовление:
- Измельчите печенье в блендере в крошку.
- Растопите сливочное масло в микроволновке и вылейте в крошки. Перемешайте до однородной массы.
Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара
- Выложите крошку из печенья на противень и немного прижмите ложкой.
- Отправьте противень с основой для чизкейка в духовку на 10–15 минут при температуре 180 градусов.
- Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой, выбейте яйца и влейте тонкой струйкой сливки.
- Добавьте несколько капель экстракта ванили и перемешайте массу.
- Достаньте противень с основой из духовки.
- Вылейте начинку на песочный корж и разровняйте ложкой.
Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара
- На дно духовки поставьте дополнительный поддон или противень с водой, чтобы чизкейк не потрескался.
- Выпекайте чизкейк при 150 градусах 60 минут.
Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара
- Когда чизкейк испечется – не вынимайте его из духовки, а приоткройте дверцу и оставьте его остывать внутри.
Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара
- Когда выпечка полностью остынет, выньте ее из духовки и переложите на блюдо. Нарежьте чизкейк порционными кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!