Ніжний, вершковий чизкейк на пісочній основі просто тане в роті. Рецептом, до речі, поділився відомий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво.

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Не гаймо часу, нумо готувати разом!

Рецепт чизкейка з серіалу "Друзі"

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 8


Чизкейк / Скріншот з відео шеф-кухаря

Приготування:

  1. Подрібніть печиво у блендері в крихту.
  1. Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці та вилийте до крихти. Перемішайте до однорідної маси.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Викладіть крихту з печива на деко та трішки притисніть ложкою.
  1. Відправте деко з основою для чизкейка в духовку на 10 – 15 хвилин при температурі 180 градусів.
  1. Збийте вершковий сир з цукровою пудрою, вибийте яйця та влийте тонкою цівкою вершки.
  1. Додайте кілька капель екстракту ванілі та перемішайте масу.
  1. Дістаньте деко з основою з духовки.
  1. Вилийте начинку на пісочний корж та розрівняйте ложкою.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. На дно духовки поставте додатковий піддон або деко з водою, що чизкейк не потріскався.
  1. Випікайте чизкейк при 150 градусах 60 хвилин.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Коли чизкейк випечеться, не виймайте його з духовки – привідкрийте дверцята та залишіть його охолоджуватися всередині.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Коли випічка повністю охолоне, вийміть з духовки та перекладіть на таріль. Наріжте чизкейк порційними шматочками та подавайте до столу. Смачного!