Рецепт культового чизкейка из сериала "Друзья" от Эктора Хименеса-Браво

21 октября 2021 , 19:46
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Помните серию из сериала "Друзья", когда Рэйчел и Чендлер ели чизкейк не из тарелки, а с пола? Мы подготовили для вас рецепт того самого сладкого, что и в сериале!

Нежный, сливочный чизкейк на песочной основе просто тает во рту. Рецептом, кстати, поделился известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво.

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Не будем терять времени, давайте готовить вместе!

Рецепт чизкейка из сериала "Друзья"

  • Время: 90 минут
  • Порции: 8


Чизкейк / Скриншот с видео шеф-повара

Ингредиенты:
– 500 г песочного печенья;
– 166 г сливочного масла;
– 1 кг сливочного сыра;
– экстракт ванили;
– 200 г сахарной пудры;
– 5 сырых куриных яиц;
– 333 мл жирных сливок 30–35%.

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в блендере в крошку.
  2. Растопите сливочное масло в микроволновке и вылейте в крошки. Перемешайте до однородной массы.

Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара

  1. Выложите крошку из печенья на противень и немного прижмите ложкой.
  2. Отправьте противень с основой для чизкейка в духовку на 10–15 минут при температуре 180 градусов.
  3. Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой, выбейте яйца и влейте тонкой струйкой сливки.
  4. Добавьте несколько капель экстракта ванили и перемешайте массу.
  5. Достаньте противень с основой из духовки.
  6. Вылейте начинку на песочный корж и разровняйте ложкой.

Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара

  1. На дно духовки поставьте дополнительный поддон или противень с водой, чтобы чизкейк не потрескался.
  2. Выпекайте чизкейк при 150 градусах 60 минут.

Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара

  1. Когда чизкейк испечется – не вынимайте его из духовки, а приоткройте дверцу и оставьте его остывать внутри.

Приготовление чизкейка / Скриншот с видео шеф-повара

  1. Когда выпечка полностью остынет, выньте ее из духовки и переложите на блюдо. Нарежьте чизкейк порционными кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак