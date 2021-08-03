Такую брокколи с курятиной будет есть каждый: рецепт вкусного блюда на обед или ужин

3 августа 2021 , 13:54
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Источник:

24 канал

О пользе брокколи твердят диетологи, ее вовсю популяризируют в кино. Однако накормить ребенка этим полезным продуктом остается трудным испытанием. Кажется, малышне лишь пиццу подавай. Впрочем, это блюдо из брокколи и куриного филе ваш маленький вредина будет уплетать с удовольствием!

Диетическое куриное мясо прекрасно сочетается с овощами и зеленью. Это идеальный выбор для всей семьи.

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А если подать блюдо с тертым сыром или сливочным соусом – все будут просто требовать добавки!

Рецепт курятины с брокколи

  • Время: 30 минут
  • Порции: 3 – 4


Брокколи с курицей / Фото punchfork

Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 1 кочан брокколи;
– 100 г тертого пармезана;
– 200 мл сливок 12-15% жирности;
– 1 ст. л. приправы для курицы;
– 1 ст. л. сливочного масла;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Нарежьте курятину на тоненькие кусочки, посыпьте приправой и разомните руками мясо. Оставьте его мариноваться на 5-10 минут.
  2. Разделите брокколи на соцветия и бланшируйте 2 – 3 минуты в подсоленном кипятке. Охладите брокколи в холодной воде, чтобы прекратить процесс приготовления овоща.
  3. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте курятину до золотистой корочки.
  4. Добавьте к курице брокколи, полейте сливками и добавьте специй по вашему вкусу.


    Процесс приготовления блюда / Фото кулинарные рецепты

     
  5. Перемешайте блюдо и тушите 10 – 13 минут до готовности мяса.
  6. Перед подачей блюда к столу, обильно посыпьте его тертым пармезаном. Приятного аппетита!

По желанию можно отварить к блюду макароны и добавить их на этапе тушения – так блюдо будет сытнее и калорийнее.


Запеченное блюдо из курятины и брокколи / Фото Сегодня

Чтобы уменьшить калорийность блюда, смешайте куриные кусочки с бланшированным брокколи, полейте сливками, натрите сыром и запеките в духовке в течение 25 минут.

Автор: Богданна Рибак