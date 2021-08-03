Куряче м'ясо багате на білки, вітаміни, а ще воно дієтичне і підходить для дитячого харчування. Курятина у поєднанні з броколі – не тільки смачна страва, а й корисна для цілої сім'ї.
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Щодо користі броколі ми не одноразово чули від дієтологів, а ще її популяризують чи не в кожному сімейному американському кіно. Найчастіше героїні готують страву з нього у поєднанні з курятиною та свіжими салатами, а діти залюбки просять ще добавки.
А якщо подати страву з твердим сиром чи вершковим соусом – пальчики оближеш!
Рецепт курятини з броколі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 3 – 4
Броколі з курятиною / Фото punchfork
Приготування:
- Наріжте курятину на тоненькі шматочки, посипте приправою та розімніть руками м'ясо. Залишіть його маринуватися на 5 – 10 хвилин.
- Розділіть броколі на суцвіття та бланшуйте 2 – 3 хвилини в підсоленому окропі. Охолодіть броколі в холодній воді, щоб припинити процес приготування овоча.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте курятину до золотистої скоринки.
- Додайте до курятини броколі, полийте вершками та додайте спецій на ваш смак.
Процес приготування страви / Фото Кулінарні рецепти
- Перемішайте страву та тушкуйте 10 – 13 хвилин до готовності м'яса.
- Перед подачею страви до столу, рясно посипте її тертим пармезаном. Смачного!
За бажанням можна відварити до страви макарони та додати їх на етапі тушкування – так страва буде ситнішою та калорійнішою.
Запечена страва з курятини і броколі / Фото Сьогодні
Щоб зменшити калорійність страви, змішайте курячі шматочки з бланшованим броколі, полийте вершками, натріть сиром та запечіть в духовці протягом 25 хвилин.