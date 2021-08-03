Куряче м'ясо багате на білки, вітаміни, а ще воно дієтичне і підходить для дитячого харчування. Курятина у поєднанні з броколі – не тільки смачна страва, а й корисна для цілої сім'ї.

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Щодо користі броколі ми не одноразово чули від дієтологів, а ще її популяризують чи не в кожному сімейному американському кіно. Найчастіше героїні готують страву з нього у поєднанні з курятиною та свіжими салатами, а діти залюбки просять ще добавки.

А якщо подати страву з твердим сиром чи вершковим соусом – пальчики оближеш!

Рецепт курятини з броколі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 3 – 4

броколі з куркою
Броколі з курятиною / Фото punchfork

Приготування:

  1. Наріжте курятину на тоненькі шматочки, посипте приправою та розімніть руками м'ясо. Залишіть його маринуватися на 5 – 10 хвилин.
  2. Розділіть броколі на суцвіття та бланшуйте 2 – 3 хвилини в підсоленому окропі. Охолодіть броколі в холодній воді, щоб припинити процес приготування овоча.
  3. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте курятину до золотистої скоринки.
  4. Додайте до курятини броколі, полийте вершками та додайте спецій на ваш смак.

    Приготування страви
    Процес приготування страви / Фото Кулінарні рецепти

  5. Перемішайте страву та тушкуйте 10 – 13 хвилин до готовності м'яса.
  6. Перед подачею страви до столу, рясно посипте її тертим пармезаном. Смачного!

За бажанням можна відварити до страви макарони та додати їх на етапі тушкування – так страва буде ситнішою та калорійнішою.

страва з броколі
Запечена страва з курятини і броколі / Фото Сьогодні

Щоб зменшити калорійність страви, змішайте курячі шматочки з бланшованим броколі, полийте вершками, натріть сиром та запечіть в духовці протягом 25 хвилин.