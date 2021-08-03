Куряче м'ясо багате на білки, вітаміни, а ще воно дієтичне і підходить для дитячого харчування. Курятина у поєднанні з броколі – не тільки смачна страва, а й корисна для цілої сім'ї.

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Щодо користі броколі ми не одноразово чули від дієтологів, а ще її популяризують чи не в кожному сімейному американському кіно. Найчастіше героїні готують страву з нього у поєднанні з курятиною та свіжими салатами, а діти залюбки просять ще добавки.

А якщо подати страву з твердим сиром чи вершковим соусом – пальчики оближеш!

Рецепт курятини з броколі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 3 – 4



Броколі з курятиною / Фото punchfork

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 1 качан броколі;

– 100 г тертого пармезану;

– 200 мл вершків 12 – 15% жирності;

– 1 ст. л. приправи для курятини;

– 1 ст. л. вершкового масла;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Наріжте курятину на тоненькі шматочки, посипте приправою та розімніть руками м'ясо. Залишіть його маринуватися на 5 – 10 хвилин. Розділіть броколі на суцвіття та бланшуйте 2 – 3 хвилини в підсоленому окропі. Охолодіть броколі в холодній воді, щоб припинити процес приготування овоча. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте курятину до золотистої скоринки. Додайте до курятини броколі, полийте вершками та додайте спецій на ваш смак.





Процес приготування страви / Фото Кулінарні рецепти



Перемішайте страву та тушкуйте 10 – 13 хвилин до готовності м'яса. Перед подачею страви до столу, рясно посипте її тертим пармезаном. Смачного!

За бажанням можна відварити до страви макарони та додати їх на етапі тушкування – так страва буде ситнішою та калорійнішою.



Запечена страва з курятини і броколі / Фото Сьогодні

Щоб зменшити калорійність страви, змішайте курячі шматочки з бланшованим броколі, полийте вершками, натріть сиром та запечіть в духовці протягом 25 хвилин.