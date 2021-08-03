Диетическое куриное мясо прекрасно сочетается с овощами и зеленью. Это идеальный выбор для всей семьи.

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А если подать блюдо с тертым сыром или сливочным соусом – все будут просто требовать добавки!

Рецепт курятины с брокколи

Время: 30 минут

30 минут Порции: 3 – 4



Брокколи с курицей / Фото punchfork

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 кочан брокколи;

– 100 г тертого пармезана;

– 200 мл сливок 12-15% жирности;

– 1 ст. л. приправы для курицы;

– 1 ст. л. сливочного масла;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

Нарежьте курятину на тоненькие кусочки, посыпьте приправой и разомните руками мясо. Оставьте его мариноваться на 5-10 минут. Разделите брокколи на соцветия и бланшируйте 2 – 3 минуты в подсоленном кипятке. Охладите брокколи в холодной воде, чтобы прекратить процесс приготовления овоща. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте курятину до золотистой корочки. Добавьте к курице брокколи, полейте сливками и добавьте специй по вашему вкусу.





Процесс приготовления блюда / Фото кулинарные рецепты



Перемешайте блюдо и тушите 10 – 13 минут до готовности мяса. Перед подачей блюда к столу, обильно посыпьте его тертым пармезаном. Приятного аппетита!

По желанию можно отварить к блюду макароны и добавить их на этапе тушения – так блюдо будет сытнее и калорийнее.



Запеченное блюдо из курятины и брокколи / Фото Сегодня

Чтобы уменьшить калорийность блюда, смешайте куриные кусочки с бланшированным брокколи, полейте сливками, натрите сыром и запеките в духовке в течение 25 минут.