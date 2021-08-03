Диетическое куриное мясо прекрасно сочетается с овощами и зеленью. Это идеальный выбор для всей семьи.

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А если подать блюдо с тертым сыром или сливочным соусом – все будут просто требовать добавки!

Рецепт курятины с брокколи

  • Время: 30 минут
  • Порции: 3 – 4

броколі з куркою
Брокколи с курицей / Фото punchfork

Приготовление:

  1. Нарежьте курятину на тоненькие кусочки, посыпьте приправой и разомните руками мясо. Оставьте его мариноваться на 5-10 минут.
  2. Разделите брокколи на соцветия и бланшируйте 2 – 3 минуты в подсоленном кипятке. Охладите брокколи в холодной воде, чтобы прекратить процесс приготовления овоща.
  3. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте курятину до золотистой корочки.
  4. Добавьте к курице брокколи, полейте сливками и добавьте специй по вашему вкусу.

    Приготування страви
    Процесс приготовления блюда / Фото кулинарные рецепты

  5. Перемешайте блюдо и тушите 10 – 13 минут до готовности мяса.
  6. Перед подачей блюда к столу, обильно посыпьте его тертым пармезаном. Приятного аппетита!

По желанию можно отварить к блюду макароны и добавить их на этапе тушения – так блюдо будет сытнее и калорийнее.

страва з броколі
Запеченное блюдо из курятины и брокколи / Фото Сегодня

Чтобы уменьшить калорийность блюда, смешайте куриные кусочки с бланшированным брокколи, полейте сливками, натрите сыром и запеките в духовке в течение 25 минут.