Диетическое куриное мясо прекрасно сочетается с овощами и зеленью. Это идеальный выбор для всей семьи.
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А если подать блюдо с тертым сыром или сливочным соусом – все будут просто требовать добавки!
Рецепт курятины с брокколи
- Время: 30 минут
- Порции: 3 – 4
Брокколи с курицей / Фото punchfork
Приготовление:
- Нарежьте курятину на тоненькие кусочки, посыпьте приправой и разомните руками мясо. Оставьте его мариноваться на 5-10 минут.
- Разделите брокколи на соцветия и бланшируйте 2 – 3 минуты в подсоленном кипятке. Охладите брокколи в холодной воде, чтобы прекратить процесс приготовления овоща.
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом и обжарьте курятину до золотистой корочки.
- Добавьте к курице брокколи, полейте сливками и добавьте специй по вашему вкусу.
Процесс приготовления блюда / Фото кулинарные рецепты
- Перемешайте блюдо и тушите 10 – 13 минут до готовности мяса.
- Перед подачей блюда к столу, обильно посыпьте его тертым пармезаном. Приятного аппетита!
По желанию можно отварить к блюду макароны и добавить их на этапе тушения – так блюдо будет сытнее и калорийнее.
Запеченное блюдо из курятины и брокколи / Фото Сегодня
Чтобы уменьшить калорийность блюда, смешайте куриные кусочки с бланшированным брокколи, полейте сливками, натрите сыром и запеките в духовке в течение 25 минут.