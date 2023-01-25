Курка в грибному соусі – це не тільки доступна страва, а й надзвичайно смачна. Рецептом страви поділилася українська кулінарка Єлизавета Глінська, аби кожен з вас міг потішити своїх рідних і близьких смачним обідом чи вечерею, без зайвих труднощів.

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До страви Ліза обрала куряче філе, яке нарізала тонкими скибками, але ви можете використовувати також м'ясо стегна чи гомілки. Для поціновувачів індички – обирайте філе.

Рецепт курятини з грибним соусом

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Нарізаємо курятину скибками, солимо та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією по дві хвилини з кожної сторони.
  • Нарізаємо гриби тонкими скибками, а цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на окремій сковорідці з олією.
  • Для заправки змішуємо вершки, борошно, гірчицю та соєвий соус. Змішуємо з грибами та курятиною. Накриваємо все кришкою та тушкуємо 3 – 4 хвилин.
  • Додаємо дрібно нарізаний кріп, тушкуємо ще кілька хвилин та подаємо до столу.
  • Ідеальним гарніром може бути відварена картопля, гречка чи запечені овочі.

Смачного!