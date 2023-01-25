Курка в грибному соусі – це не тільки доступна страва, а й надзвичайно смачна. Рецептом страви поділилася українська кулінарка Єлизавета Глінська, аби кожен з вас міг потішити своїх рідних і близьких смачним обідом чи вечерею, без зайвих труднощів.

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До страви Ліза обрала куряче філе, яке нарізала тонкими скибками, але ви можете використовувати також м'ясо стегна чи гомілки. Для поціновувачів індички – обирайте філе.

Рецепт курятини з грибним соусом

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 г курячого філе;

– 300 грамів грибів;

– 1 велика ріпчаста цибуля;

– 25 грамів пшеничного борошна;

– 400 мілілітрів нежирних коров'ячих вершків 10 – 15%;

– 10 грамів гірчиці;

– 40 мілілітрів соєвого соусу;

– сіль, чорний мелений перець (на смак);

– олія для смаження;

– кріп.

Приготування:

Нарізаємо курятину скибками, солимо та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією по дві хвилини з кожної сторони.

Нарізаємо гриби тонкими скибками, а цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на окремій сковорідці з олією.

Для заправки змішуємо вершки, борошно, гірчицю та соєвий соус. Змішуємо з грибами та курятиною. Накриваємо все кришкою та тушкуємо 3 – 4 хвилин.

Додаємо дрібно нарізаний кріп, тушкуємо ще кілька хвилин та подаємо до столу.

Ідеальним гарніром може бути відварена картопля, гречка чи запечені овочі.

Смачного!