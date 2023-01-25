Рецепт курицы в грибном соусе: идеальный вариант для обеда

Существует много рецептов из курицы, но не всегда они домашние и простые. Но это не об этом блюде.

Курица в грибном соусе – это не только доступное блюдо, но и очень вкусное. Рецептом блюда поделилась украинская кулинарка Елизавета Глинская, чтобы каждый из вас мог порадовать своих родных и близких вкусным обедом или ужином, без труда.

Читайте также Фокачча с помидорами и творогом: готовим с Эктором

К блюду Лиза выбрала куриное филе, которое нарезала тонкими ломтиками, но можно использовать также мясо бедра или голени. Для ценителей индейки – выбирайте филе.

Рецепт курицы с грибным соусом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

– 500 г куриного филе;– 300 граммов грибов;– 1 большой репчатый лук;– 25 граммов пшеничной муки;– 400 миллилитров нежирных коровьих сливок 10 – 15%;– 10 граммов горчицы;– 40 миллилитров соевого соуса;– соль, черный молотый перец (по вкусу);– масло для жарки;– укроп.

Приготовление:

Нарезаем курицу ломтиками, солим и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по две минуты с каждой стороны.

Нарезаем грибы тонкими ломтиками, а лук мелкими кубиками. Обжариваем на отдельной сковороде с растительным маслом.

Для заправки смешиваем сливки, муку, горчицу и соевый соус. Смешиваем с грибами и курицей. Накрываем все крышкой и тушим 3 – 4 минуты.

Добавляем мелко нарезанный укроп, тушим еще несколько минут и подаем на стол.

Идеальным гарниром может быть отварной картофель, гречка или запеченные овощи.

Приятного тебе аппетита!