Рецепт курицы в грибном соусе: идеальный вариант для обеда
25 января 2023, 16:24Читати новину українською
Источник:Елизавета Глинская
Существует много рецептов из курицы, но не всегда они домашние и простые. Но это не об этом блюде.
Курица в грибном соусе – это не только доступное блюдо, но и очень вкусное. Рецептом блюда поделилась украинская кулинарка Елизавета Глинская, чтобы каждый из вас мог порадовать своих родных и близких вкусным обедом или ужином, без труда.
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К блюду Лиза выбрала куриное филе, которое нарезала тонкими ломтиками, но можно использовать также мясо бедра или голени. Для ценителей индейки – выбирайте филе.
Рецепт курицы с грибным соусом
- Время: 35 минут
- Порции: 4
– 500 г куриного филе;
– 300 граммов грибов;
– 1 большой репчатый лук;
– 25 граммов пшеничной муки;
– 400 миллилитров нежирных коровьих сливок 10 – 15%;
– 10 граммов горчицы;
– 40 миллилитров соевого соуса;
– соль, черный молотый перец (по вкусу);
– масло для жарки;
– укроп.
Приготовление:
- Нарезаем курицу ломтиками, солим и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по две минуты с каждой стороны.
- Нарезаем грибы тонкими ломтиками, а лук мелкими кубиками. Обжариваем на отдельной сковороде с растительным маслом.
- Для заправки смешиваем сливки, муку, горчицу и соевый соус. Смешиваем с грибами и курицей. Накрываем все крышкой и тушим 3 – 4 минуты.
- Добавляем мелко нарезанный укроп, тушим еще несколько минут и подаем на стол.
- Идеальным гарниром может быть отварной картофель, гречка или запеченные овощи.
Приятного тебе аппетита!