Печеночный паштет – рецепт которого должен быть в копилке каждого хозяйки. Мы предлагаем вам приготовить его из куриной печени, ведь она невероятно нежна по вкусу и по консистенции.

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Подавайте его к столу на гренках, брускетах или на обычном батоне. Если украсить его микрозелением, добавить половинку помидора черри – у вас получится отличная закуска к столу.

Рецепт печеночного паштета

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– пол большой репчатой луковицы;

– 1 большая морковка;

– жирные коровьи сливки;

– масло сливочное;

– соль.

Приготовление:

Для этого нужно нарезать лук и морковь кубиками и обжарить на сливочном масле. Переложите их в миску.

Печень тщательно промойте и почистите. В этой же сковороде обжариваем куриную печень. Жарим тоже на сливочном масле. Готовим ее до тех пор, чтобы печень была полностью прожарена внутри.

Добавляем овощи и сливки, соль и все вместе тушим несколько минут.

От количества воды и сливок зависит густота паштета, поэтому корректируйте себе по вашему вкусу, а от масла сливочного он застывает.

Взбиваем все блендером и выкладываем в форму, сверху заливаем растопленным сливочным маслом.

Или выложите ее на пленку и внутрь заверните кусок масла. Заверните все в форме колбаски, охладите в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!