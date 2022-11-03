Печінковий паштет – рецепт якого повинен бути в скарбничці кожного господині. Ми пропонуємо вам приготувати його з курячої печінки, адже вона неймовірна ніжна на смак та за консистенцією.

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Подавайте його до столу на грінках, брускетах або на звичайному батоні. Якщо прикрасити його мікрозеленню, додати половинку помідора чері – у вас вийде відмінна закуска до столу.

Рецепт печінкового паштету

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– пів великої ріпчастої цибулини;

– 1 велика морквина;

– жирні коров'ячі вершки;

– масло вершкове;

– сіль.

Приготування:

Спершу потрібно нарізати цибулю та моркву кубиками та обсмажити на вершковому маслі. Перекладіть їх у миску.

Печінку ретельно помийте та почистіть. У цій самій сковорідці обсмажуємо курячу печінку. Смажимо теж на вершковому маслі. Готуємо її до тих пір, щоб печінка була повністю всередині просмажена.

Додаємо овочі та вершки, сіль і все разом тушкуємо кілька хвилин.

Від кількості води та вершків залежить густота паштету, тому корегуйте собі на ваш смак, а від масла вершкового він застигає.

Збиваємо все блендером та викладаємо у форму, зверху заливаємо розтопленим вершковим маслом.

Або викладіть її на плівку і всередину загорніть шматок масла. Загорніть все у формі ковбаски, охолодіть в холодильнику.

Смачного!