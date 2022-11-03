Тает во рту, как масло: рецепт куриного паштета из печени
3 ноября 2022 , 07:37Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Паштет – всегда отличный вариант не только для быстрого перекуса, но и украшение праздничного стола. Но как его приготовить, чтобы он не горчил и был нежным? Мы выбрали для вас проверенный рецепт, который вы точно захотите сохранить.
Печеночный паштет – рецепт, который должен быть в копилке каждой хозяйки. Мы предлагаем вам приготовить его из куриной печени, ведь она невероятно нежна по вкусу и по консистенции.
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Подавайте его к столу на гренках, брускетах или на обычном батоне. Если украсить его микрозелением, добавить половинку помидора черри – у вас получится отличная закуска к столу.
Рецепт печеночного паштета
- Время: 40 минут
- Порции: 2
– 500 граммов куриной печени;
– пол большой репчатой луковицы;
– 1 большая морковка;
– жирные коровьи сливки;
– масло сливочное;
– соль.
Приготовление:
- Для этого нужно нарезать лук и морковь кубиками и обжарить на сливочном масле. Переложите их в миску.
- Печень тщательно промойте и почистите. В этой же сковороде обжариваем куриную печень. Жарим тоже на сливочном масле. Готовим ее до тех пор, чтобы печень была полностью прожарена внутри.
- Добавляем овощи и сливки, соль и все вместе тушим несколько минут.
- От количества воды и сливок зависит густота паштета, поэтому корректируйте себе по вашему вкусу, а от масла сливочного он застывает.
- Взбиваем все блендером и выкладываем в форму, сверху заливаем растопленным сливочным маслом.
- Или выложите ее на пленку и внутрь заверните кусок масла. Заверните все в форме колбаски, охладите в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!