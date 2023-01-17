Легкий супчик на голенях – отличное решение для обеда или ужина. Нежное первое блюдо с овощами и макаронами станет любимым у всей семьи.

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Если вы редко варите супы, или считаете, что они у вас не так вкусны, как у других – забудьте за предыдущие неудачи. По этому рецепту первое блюдо получится космическим.

Рецепт куриного супа

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2 литра

Ингредиенты:

– 1,5 литра воды;

– 2 куриные голени;

– 2 лавровых листочка;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 3 – 4 небольшого картофеля;

– 1 длинная морковь;

– 2 столовые ложки макарон паутинка;

– перец черный горошек и ароматный;

– зелень;

– щепотка куркумы.

Приготовление:

Куриные голени, чеснок, лавровые листики и перец отвариваем от закипания 20 – 30 минут, чтобы бульон был насыщеннее.

Далее все вынимаем из бульона и добавляем очищенный и нарезанный картофель, морковь и варим 10 минут.

Добавляем соль, зелень, макароны, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варим еще 1 – 2 минуты.

Готовому супу даем постоять перед употреблением 30 – 60 минут.

Приятного тебе аппетита!

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