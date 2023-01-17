Легкий супчик на голенях – отличное решение для обеда или ужина. Нежное первое блюдо с овощами и макаронами станет любимым у всей семьи.
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Если вы редко варите супы, или считаете, что они у вас не так вкусны, как у других – забудьте за предыдущие неудачи. По этому рецепту первое блюдо получится космическим.
Рецепт куриного супа
- Время: 2 часа
- Порции: 2 литра
Приготовление:
- Куриные голени, чеснок, лавровые листики и перец отвариваем от закипания 20 – 30 минут, чтобы бульон был насыщеннее.
- Далее все вынимаем из бульона и добавляем очищенный и нарезанный картофель, морковь и варим 10 минут.
- Добавляем соль, зелень, макароны, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варим еще 1 – 2 минуты.
- Готовому супу даем постоять перед употреблением 30 – 60 минут.
Приятного тебе аппетита!
Советы по приготовлению супа
- Чтобы не вылавливать перец из супа, переложите его в чайник пакетик.
- Чтобы суп был прозрачен, снимайте шум во время варки мяса.
- Готовится суп без зажарки, поэтому чтобы цвет был ярче добавляем в конце щепотку куркумы. Зелень обязательна, так суп будет с более насыщенным вкусом.