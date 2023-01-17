Без жидкого никак: легкий суп на курьих голенях

Чтобы всегда чувствовать себя в тонусе, сытом, но без тяжести в желудке – обязательно употребляйте редкие блюда на обед хотя бы несколько раз в неделю.

Легкий супчик на голенях – отличное решение для обеда или ужина. Нежное первое блюдо с овощами и макаронами станет любимым у всей семьи.

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Если вы редко варите супы, или считаете, что они у вас не так вкусны, как у других – забудьте за предыдущие неудачи. По этому рецепту первое блюдо получится космическим.

Рецепт куриного супа

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2 литра

– 1,5 литра воды;– 2 куриные голени;– 2 лавровых листочка;– 2 – 3 зубчика чеснока;– 3 – 4 небольшого картофеля;– 1 длинная морковь;– 2 столовые ложки макарон паутинка;– перец черный горошек и ароматный;– зелень;– щепотка куркумы.

Приготовление:

Куриные голени, чеснок, лавровые листики и перец отвариваем от закипания 20 – 30 минут, чтобы бульон был насыщеннее.

Далее все вынимаем из бульона и добавляем очищенный и нарезанный картофель, морковь и варим 10 минут.

Добавляем соль, зелень, макароны, измельченное мясо из голеней, щепотку куркумы и варим еще 1 – 2 минуты.

Готовому супу даем постоять перед употреблением 30 – 60 минут.

Приятного тебе аппетита!

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