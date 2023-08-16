Куриные голени быстры в приготовлении, так что за короткое время можно накормить всю семью. Дополнительно подайте их с соусом дзадзики и вареным картофелем и наслаждайтесь отличным обедом.

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К куриным голеням подойдут разные варианты гарниров: макароны, каши, как гречка или рис, картофель или овощные салаты. Вкусно также из рагу или запеканки.

Рецепт куриных голеней

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– упаковка голеней;

– 1 столовая ложка йогурта;

– 2 столовые ложки масла;

– сухие травы;

– соль, черный молотый перец;

– чеснок;

– пармезан;

– зелень;

– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

К куриным голеням добавляем йогурт, специи, растительное масло и все перемешиваем. Для насыщенного вкуса оставляем мариноваться на 30 минут курочку, или сразу переходим к приготовлению.

Перекладываем куриные голени в рукав для выпечки. Разогреваем духовку до 190 – 200 градусов.

Выпекаем голени в рукаве 45-60 минут, после разрезаем рукав и повышаем температуру до 220 градусов. Время от времени переворачиваем курочку для обжарки со всех сторон.

Выкладываем голени в жаропрочную миску, добавляем зелень, натертый свежий чеснок, кусочек масла и натертый пармезан. Все перемешиваем.

Куриные голени получаются очень нежные и сочные.

Для соуса смешиваем 100 г греческого йогурта, свежий натертый огурец, укроп и соль.

Подаем горячие куриные голени вместе с соусом дзадзики и наслаждаемся невероятным вкусом.

Приятного аппетита!

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