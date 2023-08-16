Когда нет времени готовить: рецепт куриных голеней за 45 минут
16 августа 2023, 10:32Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Не знаете, что приготовить на обед, чтобы было быстро и вкусно? У нас есть интересный вариант с куриными голенями.
Куриные голени быстры в приготовлении, так что за короткое время можно накормить всю семью. Дополнительно подайте их с соусом дзадзики и вареным картофелем и наслаждайтесь отличным обедом.
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К куриным голеням подойдут разные варианты гарниров: макароны, каши, как гречка или рис, картофель или овощные салаты. Вкусно также из рагу или запеканки.
Рецепт куриных голеней
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– упаковка голеней;
– 1 столовая ложка йогурта;
– 2 столовые ложки масла;
– сухие травы;
– соль, черный молотый перец;
– чеснок;
– пармезан;
– зелень;
– 30 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- К куриным голеням добавляем йогурт, специи, растительное масло и все перемешиваем. Для насыщенного вкуса оставляем мариноваться на 30 минут курочку, или сразу переходим к приготовлению.
- Перекладываем куриные голени в рукав для выпечки. Разогреваем духовку до 190 – 200 градусов.
- Выпекаем голени в рукаве 45-60 минут, после разрезаем рукав и повышаем температуру до 220 градусов. Время от времени переворачиваем курочку для обжарки со всех сторон.
- Выкладываем голени в жаропрочную миску, добавляем зелень, натертый свежий чеснок, кусочек масла и натертый пармезан. Все перемешиваем.
- Куриные голени получаются очень нежные и сочные.
- Для соуса смешиваем 100 г греческого йогурта, свежий натертый огурец, укроп и соль.
- Подаем горячие куриные голени вместе с соусом дзадзики и наслаждаемся невероятным вкусом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить вареную кукурузу в молоке.